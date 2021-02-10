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Космос

Россия приостановила создание ракеты для полетов к Луне

Интерфакс
10 февраля 2021
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Части конструкции универсальных ракетных модулей ракеты «Енисей»
Фото: «Роскосмос»
В «Роскосмосе» обещают вернуться к проекту через несколько месяцев.

Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик определят к середине года, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН после доклада гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

«Здесь ситуация достаточно сложная <…> Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты. Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года», — Дмитрий Баранов.

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Создание первых модулей началось весной 2020 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя «Союз-5».

Предполагалось, что ракета будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

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