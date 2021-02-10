Россия приостановила создание ракеты для полетов к Луне
Создание российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик определят к середине года, заявил генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов.
Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН после доклада гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.
Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Создание первых модулей началось весной 2020 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя «Союз-5».
Предполагалось, что ракета будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.