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Космос

Ровер Perseverance успешно высадился на Марсе и прислал первое фото

National Geographic Россия
19 февраля 2021
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Фото: NASA
Процедура посадки прошла без сбоев.

Ровер приземлился 18 февраля, в 23:44 по московскому времени. Семью минутами ранее он коснулся верхних слоев атмосферы Марса на скорости почти 20 000 километров в час. Возникающее сопротивление резко замедлило аппарат, а тепловой экран защитил от экстремальных температур. 

Затем был раскрыт парашют диаметром 21,5 метра и отделен тепловой экран. Спуск Perseverance был замедлен до 320 километров в час, после чего парашют отделился, а оставшийся путь ровер проделал с помощью ступени спуска, напоминающей реактивный ранец. На завершающем этапе аппарат был спущен на поверхность Марса на тросах, которые были обрезаны, а ступень спуска совершила неконтролируемую посадку на безопасном расстоянии. 

Уже через несколько секунд после посадки Perseverance прислал свой первый снимок с поверхности Красной планеты. 

«Эта миссия удивительна сама по себе, но она является частью более масштабных исследовательских планов, которые не только включают изучение Марса в прошлой жизни, но и подготовку к будущим миссиям на Марс. Это один шаг на пути к достижению этой цели. И это важный шаг», — Стив Юрчик, исполняющий обязанности администратора NASA.

Perseverance высадился в кратере Джезеро, где, по мнению ученых, когда-то существовало водное озеро. Этот ровер стал самым большим, тяжелым и сложным транспортным средством, которое NASA когда-либо отправляло на Красную планету. 

Задачей миссии «Марс-2020» являются астробиологические исследования древней среды на Марсе, поверхности планеты, геологических процессов и истории, в том числе оценка возможности обитаемости планеты в прошлом и поиск доказательств жизни в пределах доступных геологических материалов.

Perseverance должен собрать образцы марсианских пород, которые затем будут доставлены на Землю в рамках миссии Mars Sample Return, старт которой намечен на 2026 год. Ровер оснащен новейшими научными приборами и 23 камерами.

Кроме того, на борту Perseverance находится беспилотный вертолет Ingenuity, который поможет марсоходу находить локации для исследований. Это первое подобное устройство, которое начнет работу за пределами нашей планеты.

Миссия «Марс-2020» стала третьей в этом месяце, успешно достигшей Красной планеты. Ранее на орбиту Марса вышли зонд ОАЭ «Аль-Амаль», который будет изучать атмосферу Марса и китайский зонд «Тяньвэнь-1», который, как и Perseverance, будет работать на поверхности Марса, но совершит посадку только в мае 2021 года. 

На борту марсохода на Красную планету отправились почти 11 миллионов имен землян, которые захотели увековечить себя в исторической миссии.

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