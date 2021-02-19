Ровер Perseverance успешно высадился на Марсе и прислал первое фото

Ровер приземлился 18 февраля, в 23:44 по московскому времени. Семью минутами ранее он коснулся верхних слоев атмосферы Марса на скорости почти 20 000 километров в час. Возникающее сопротивление резко замедлило аппарат, а тепловой экран защитил от экстремальных температур.
Затем был раскрыт парашют диаметром 21,5 метра и отделен тепловой экран. Спуск Perseverance был замедлен до 320 километров в час, после чего парашют отделился, а оставшийся путь ровер проделал с помощью ступени спуска, напоминающей реактивный ранец. На завершающем этапе аппарат был спущен на поверхность Марса на тросах, которые были обрезаны, а ступень спуска совершила неконтролируемую посадку на безопасном расстоянии.
Miss my landing? Catch the highlights below.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
Send us your own highlights too. Share your pictures and video using #CountdownToMars. pic.twitter.com/OL2wSAi36e
Уже через несколько секунд после посадки Perseverance прислал свой первый снимок с поверхности Красной планеты.
Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021
Perseverance высадился в кратере Джезеро, где, по мнению ученых, когда-то существовало водное озеро. Этот ровер стал самым большим, тяжелым и сложным транспортным средством, которое NASA когда-либо отправляло на Красную планету.
Задачей миссии «Марс-2020» являются астробиологические исследования древней среды на Марсе, поверхности планеты, геологических процессов и истории, в том числе оценка возможности обитаемости планеты в прошлом и поиск доказательств жизни в пределах доступных геологических материалов.
Perseverance должен собрать образцы марсианских пород, которые затем будут доставлены на Землю в рамках миссии Mars Sample Return, старт которой намечен на 2026 год. Ровер оснащен новейшими научными приборами и 23 камерами.
Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX
Кроме того, на борту Perseverance находится беспилотный вертолет Ingenuity, который поможет марсоходу находить локации для исследований. Это первое подобное устройство, которое начнет работу за пределами нашей планеты.
Миссия «Марс-2020» стала третьей в этом месяце, успешно достигшей Красной планеты. Ранее на орбиту Марса вышли зонд ОАЭ «Аль-Амаль», который будет изучать атмосферу Марса и китайский зонд «Тяньвэнь-1», который, как и Perseverance, будет работать на поверхности Марса, но совершит посадку только в мае 2021 года.
На борту марсохода на Красную планету отправились почти 11 миллионов имен землян, которые захотели увековечить себя в исторической миссии.