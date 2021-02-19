Ровер Perseverance успешно высадился на Марсе и прислал первое фото

Ровер приземлился 18 февраля, в 23:44 по московскому времени. Семью минутами ранее он коснулся верхних слоев атмосферы Марса на скорости почти 20 000 километров в час. Возникающее сопротивление резко замедлило аппарат, а тепловой экран защитил от экстремальных температур.

Затем был раскрыт парашют диаметром 21,5 метра и отделен тепловой экран. Спуск Perseverance был замедлен до 320 километров в час, после чего парашют отделился, а оставшийся путь ровер проделал с помощью ступени спуска, напоминающей реактивный ранец. На завершающем этапе аппарат был спущен на поверхность Марса на тросах, которые были обрезаны, а ступень спуска совершила неконтролируемую посадку на безопасном расстоянии.