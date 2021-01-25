«Рука Бога», одна из самых известных фотографий космоса

Главный герой этого снимка, полученного с помощью обсерваторий NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) и «Чандра» (Chandra), — это облако вещества, вылетевшее из взорвавшейся звезды. Три разных цвета характеризуют разные диапазоны энергий зафиксированного излучения: от 7 до 25 килоэлектронвольт – синий, от 0,5 до 2 килоэлектронвольт – красный и зеленый соответственно.

Сам объект — это плерион (туманность, подпитываемая ветром пульсара). В данном случае он подпитывается плотным ядром, оставшимся после взрыва сверхновой. Этот «звездный труп» — пульсар PSR B1509-58 — вращается со скоростью семь оборотов в секунду. Частицы вещества, образовавшегося после взрыва сверхновой, светятся в результате взаимодействия с магнитным полем — это излучение вы и видите на изображении.

PSR B1509-58 был впервые обнаружен в 1982 году. Он расположен в созвездии Циркуля, в 17 тысячах световых лет от Земли.

Посмотрите и на другую космическую красоту! Например:

– «галактику-фейерверк»;

– взрыв, который тянется 180 лет;

– ангела с нимбом и сердце на Марсе;

– «расплавленное кольцо»;

– космический шторм.

Спасибо Александру Войтюку и Андрею Кузнецову за помощь в редактировании заметки.