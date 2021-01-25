Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Космос

«Рука Бога», одна из самых известных фотографий космоса

National Geographic Россия
25 января 2021
пульсар.jpg
Пульсар PSR B1509-58
Фото: NASA/JPL-Caltech/McGill
Полученное еще в 2014 году, это изображение до сих пор остается одной из самых впечатляющих работ, сделанных с помощью современных телескопов.

Главный герой этого снимка, полученного с помощью обсерваторий NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) и «Чандра» (Chandra), — это облако вещества, вылетевшее из взорвавшейся звезды. Три разных цвета характеризуют разные диапазоны энергий зафиксированного излучения: от 7 до 25 килоэлектронвольт – синий, от 0,5 до 2 килоэлектронвольт – красный и зеленый соответственно.

Сам объект — это плерион (туманность, подпитываемая ветром пульсара). В данном случае он подпитывается плотным ядром, оставшимся после взрыва сверхновой. Этот «звездный труп» — пульсар PSR B1509-58 — вращается со скоростью семь оборотов в секунду. Частицы вещества, образовавшегося после взрыва сверхновой, светятся в результате взаимодействия с магнитным полем — это излучение вы и видите на изображении.

PSR B1509-58 был впервые обнаружен в 1982 году. Он расположен в созвездии Циркуля, в 17 тысячах световых лет от Земли.

Посмотрите и на другую космическую красоту! Например:
– «галактику-фейерверк»;
взрыв, который тянется 180 лет;
ангела с нимбом и сердце на Марсе;
– «расплавленное кольцо»;
космический шторм.

Спасибо Александру Войтюку и Андрею Кузнецову за помощь в редактировании заметки.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!