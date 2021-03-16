С МКС сбросили рекордную партию мусора

С Международной космической станции (МКС) сбросили поддон с использованными аккумуляторами общей массой 2,9 тонны. Это самый массивный объект, который когда-либо выбрасывался с МКС.
Космический мусор достигнет Земли через два-четыре года. Согласно наиболее распространенной точке зрения, поддон сгорит в атмосфере, но эту уверенность разделяют не все. В частности, астроном и писатель Фил Плейт опасается, что размеры и плотность поддона не позволят ему полностью сгореть при входе в атмосферу. Однако Джонатан МакДауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже напоминает, что китайская космическая станция «Тяньгун-1», функционировавшая с 2011 по 2018 годы, весила 7,5 тонн, но полностью сгорела в атмосфере.
Поддон с аккумуляторами получил обозначение Exposed Pallet 9. На нем находятся старые никель-водородные батареи, которые в течение последних лет меняются экипажем МКС на новые литий-ионные. Этот длительный процесс потребовал десятков выходов в открытый космос.
По данным Европейского космического агентства, на орбите Земли находится около 34 тысяч обломков размером не менее 10 сантиметров и 128 милллионов частиц меньшего размера.