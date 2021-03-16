С МКС сбросили рекордную партию мусора

Поддон с аккумуляторами получил обозначение Exposed Pallet 9. На нем находятся старые никель-водородные батареи, которые в течение последних лет меняются экипажем МКС на новые литий-ионные. Этот длительный процесс потребовал десятков выходов в открытый космос.

По данным Европейского космического агентства, на орбите Земли находится около 34 тысяч обломков размером не менее 10 сантиметров и 128 милллионов частиц меньшего размера.