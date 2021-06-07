Самая горячая планета в известной нам Вселенной

Каждые полтора дня планета размером в два Юпитера делает полный оборот вокруг своей родной звезды — одной из самых больших из известных ученым звезд, у которой есть планеты. Именно поэтому она раскалила KELT-9b до невероятной температуры в 4327 градусов по Цельсию.

При такой температуре начинают разрушаться молекулы, а за самой планетой должен идти хвост, как от кометы. Это делает KELT-9b самой горячей планетой из всех, что известны человечеству. Температура на ней выше, чем во внешних слоях Солнца.

От жара молекулы на стороне планеты, обращенной к звезде, распадаются, тогда как на противоположной аккумулируются все тяжелые металлы. Условно дневная сторона на человеческий взгляд выглядела бы чуть тусклее Солнца и чуть более оранжевой; условная ночная же нашим глазам показалась бы похожей на красного карлика. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Большая часть планет, которые нашли ученые до сих пор, вращаются вокруг небольших звезд, красных карликов, так как такие планеты легче обнаружить: сами звезды тусклые, и прохождение объектов на их фоне более заметно. А вот более яркие и крупные звезды могут легко скрыть планеты собственной системы, поэтому мы пока знаем о таких небесных телах очень мало.