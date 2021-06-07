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Космос

Самая горячая планета в известной нам Вселенной

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07 июня 2021
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Система KELT-9 в представлении художника: звезда KELT-9 и планета KELT-9b.
Фото: R. Hurt (IPAC) / JPL-Caltech / NASA
KELT-9b – планета, температура на которой выше, чем во внешних слоях Солнца.

Каждые полтора дня планета размером в два Юпитера делает полный оборот вокруг своей родной звезды — одной из самых больших из известных ученым звезд, у которой есть планеты. Именно поэтому она раскалила KELT-9b до невероятной температуры в 4327 градусов по Цельсию.

При такой температуре начинают разрушаться молекулы, а за самой планетой должен идти хвост, как от кометы. Это делает KELT-9b самой горячей планетой из всех, что известны человечеству. Температура на ней выше, чем во внешних слоях Солнца.

От жара молекулы на стороне планеты, обращенной к звезде, распадаются, тогда как на противоположной аккумулируются все тяжелые металлы. Условно дневная сторона на человеческий взгляд выглядела бы чуть тусклее Солнца и чуть более оранжевой; условная ночная же нашим глазам показалась бы похожей на красного карлика. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Большая часть планет, которые нашли ученые до сих пор, вращаются вокруг небольших звезд, красных карликов, так как такие планеты легче обнаружить: сами звезды тусклые, и прохождение объектов на их фоне более заметно. А вот более яркие и крупные звезды могут легко скрыть планеты собственной системы, поэтому мы пока знаем о таких небесных телах очень мало.

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