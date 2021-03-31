Самая нетронутая комета из когда-либо виденных
Комета 2I/Borisov была обнаружена в 2019 году. По ее траектории астрономы вычислили, что она прибыла к нам из другой звездной системы, что предоставило уникальную возможность изучить формирование экзопланет.
Новые анализы теперь показали, что комета Борисова удивительнее, чем мы думали. Основываясь на тщательном изучении пыли кометы, ученые определили, что это, вероятно, самая нетронутая комета, которую мы когда-либо видели.
Исследователи утверждают, что этот объект до сближения с Солнцем никогда не подходил близко ни к какой другой звезде. Это означает, что комета практически не изменилась с тех пор, как образовалась.
Когда газы поднимаются из кометы (газовой комы), они уносят с собой частицы пыли, создавая пылевую кому. Давление солнечной радиации и солнечный ветер затем отталкивают газ и пыль, образуя хвост кометы — вот почему хвосты комет всегда направлены от Солнца.
Исследователи под руководством Стефано Баньюло из обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии изучили свет, рассеянный пылинками в коме. В частности, они исследовали поляризацию этого света.
Ученые обнаружили, что свет от кометы Борисова был значительно более поляризованным, чем свет, рассеянный кометами Солнечной системы. Эта более высокая поляризация, согласно предыдущим исследованиям, связана с более многочисленными и меньшими по размеру пылинками, что, в свою очередь, предполагает, что пыль с кометы еще не унесена радиационным давлением и солнечным ветром.
Единственная комета Солнечной системы с профилем поляризации, аналогичным 2I/Borisov, — это комета Хейла-Боппа, которая, как считается, проходила мимо Солнца только один раз до своего последнего сближения в 1997 году.
Однако, в отличие от кометы Хейла-Боппа, поляризованный свет от комы кометы Борисова однороден, что позволяет предположить, что это более чистый объект, который, возможно, никогда не приближался к Солнцу или какой-либо другой звезде.
Комета 2I/Borisov — второе после астероида Оумуамуа космическое тело, прилетевшее в Солнечную систему из межзвездной среды. Радиус ядра кометы составляет около 500 метров. Она максимально сблизилась с Солнцем в декабре 2019 года, в настоящее время комета покидает Солнечную систему и возвращается в межзвездное пространство.