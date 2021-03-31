Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Космос

Самая нетронутая комета из когда-либо виденных

National Geographic Россия
31 марта 2021
eso2106b.jpg
Комета Борисова в представлении художника
Фото: ESO / M. Kormesser
Ученые выяснили, что межзвездная комета Борисова никогда не приближалась к родительской звезде.

Комета 2I/Borisov была обнаружена в 2019 году. По ее траектории астрономы вычислили, что она прибыла к нам из другой звездной системы, что предоставило уникальную возможность изучить формирование экзопланет.

Новые анализы теперь показали, что комета Борисова удивительнее, чем мы думали. Основываясь на тщательном изучении пыли кометы, ученые определили, что это, вероятно, самая нетронутая комета, которую мы когда-либо видели.

Исследователи утверждают, что этот объект до сближения с Солнцем никогда не подходил близко ни к какой другой звезде. Это означает, что комета практически не изменилась с тех пор, как образовалась.

Когда газы поднимаются из кометы (газовой комы), они уносят с собой частицы пыли, создавая пылевую кому. Давление солнечной радиации и солнечный ветер затем отталкивают газ и пыль, образуя хвост кометы — вот почему хвосты комет всегда направлены от Солнца.

/upload/iblock/0f1/0f1f46cbe6cb766752f01f35483b3cfd.jpg
Читайте такжеИгра с огнем: как комета может пережить встречу с Солнцем

Исследователи под руководством Стефано Баньюло из обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии изучили свет, рассеянный пылинками в коме. В частности, они исследовали поляризацию этого света.

Ученые обнаружили, что свет от кометы Борисова был значительно более поляризованным, чем свет, рассеянный кометами Солнечной системы. Эта более высокая поляризация, согласно предыдущим исследованиям, связана с более многочисленными и меньшими по размеру пылинками, что, в свою очередь, предполагает, что пыль с кометы еще не унесена радиационным давлением и солнечным ветром.

Единственная комета Солнечной системы с профилем поляризации, аналогичным 2I/Borisov, — это комета Хейла-Боппа, которая, как считается, проходила мимо Солнца только один раз до своего последнего сближения в 1997 году.

«Тот факт, что две кометы удивительно похожи, говорит о том, что среда, в которой возникла комета Борисова, не так сильно отличается по составу от окружающей среды в ранней Солнечной системе», — Альберто Челлино, соавтор исследования из Национального института астрофизики в Италии.

Однако, в отличие от кометы Хейла-Боппа, поляризованный свет от комы кометы Борисова однороден, что позволяет предположить, что это более чистый объект, который, возможно, никогда не приближался к Солнцу или какой-либо другой звезде.

Комета 2I/Borisov — второе после астероида Оумуамуа космическое тело, прилетевшее в Солнечную систему из межзвездной среды. Радиус ядра кометы составляет около 500 метров. Она максимально сблизилась с Солнцем в декабре 2019 года, в настоящее время комета покидает Солнечную систему и возвращается в межзвездное пространство.

рекомендации
Город

800 лет Нижнему Новгороду: как отпраздновать и где остановиться

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Восклицательный знак

Yamaha TW-E3A – настоящая находка в мире беспроводных наушников. Вот 5 веских доказательств