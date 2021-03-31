Самая нетронутая комета из когда-либо виденных

Комета 2I/Borisov была обнаружена в 2019 году. По ее траектории астрономы вычислили, что она прибыла к нам из другой звездной системы, что предоставило уникальную возможность изучить формирование экзопланет.

Новые анализы теперь показали, что комета Борисова удивительнее, чем мы думали. Основываясь на тщательном изучении пыли кометы, ученые определили, что это, вероятно, самая нетронутая комета, которую мы когда-либо видели.

Исследователи утверждают, что этот объект до сближения с Солнцем никогда не подходил близко ни к какой другой звезде. Это означает, что комета практически не изменилась с тех пор, как образовалась.

Когда газы поднимаются из кометы (газовой комы), они уносят с собой частицы пыли, создавая пылевую кому. Давление солнечной радиации и солнечный ветер затем отталкивают газ и пыль, образуя хвост кометы — вот почему хвосты комет всегда направлены от Солнца.