Ярчайшая сверхновая в истории затмила собственную галактику

Сверхновая, получившая обозначение SN2016aps, была впервые обнаружена в 2016 году с помощью данных телескопов панорамного обзора и системы быстрого реагирования Pan-STARRS на Гавайских островах.

Исследовательская группа из Центра астрофизики в сотрудничестве со Смитсоновской астрофизической обсерваторией и обсерваторией Гарвардского колледжа измерила звезду, используя два параметра: полную энергию взрыва и излучение — количество энергии взрыва, видимое в виде света. Анализ данных показал, что SN2016aps из пока безымянной галактики можно считать самой яркой и высокоэнергетичной сверхновой из известных на сегодняшний день.

В типичной сверхновой излучение составляет менее одного процента от общей энергии взрыва. Однако у SN2016aps энергия одного только излучения в пять раз выше всего количества энергии, обычно выделяющейся в таких случаях. Наблюдая за взрывом в течение двух лет, ученые обнаружили, что ее масса в 50-100 раз превосходит солнечную, тогда как для стандартных сверхновых средние значения составляют 8-15 солнечных масс.