Ярчайшая сверхновая в истории затмила собственную галактику

Сверхновая, получившая обозначение SN2016aps, была впервые обнаружена в 2016 году с помощью данных телескопов панорамного обзора и системы быстрого реагирования Pan-STARRS на Гавайских островах.
Исследовательская группа из Центра астрофизики в сотрудничестве со Смитсоновской астрофизической обсерваторией и обсерваторией Гарвардского колледжа измерила звезду, используя два параметра: полную энергию взрыва и излучение — количество энергии взрыва, видимое в виде света. Анализ данных показал, что SN2016aps из пока безымянной галактики можно считать самой яркой и высокоэнергетичной сверхновой из известных на сегодняшний день.
В типичной сверхновой излучение составляет менее одного процента от общей энергии взрыва. Однако у SN2016aps энергия одного только излучения в пять раз выше всего количества энергии, обычно выделяющейся в таких случаях. Наблюдая за взрывом в течение двух лет, ученые обнаружили, что ее масса в 50-100 раз превосходит солнечную, тогда как для стандартных сверхновых средние значения составляют 8-15 солнечных масс.
«Галактики представляют собой коллекции из сотен миллиардов звезд. И все же этот взрыв сверхновой затмевал всю галактику более двух лет. Мы видим этот взрыв только сейчас, хотя технически он произошел четыре миллиарда лет назад, а свет так долго шел до нас», — Эдо Бергер.
Столь экстремальные свойства сверхновой можно объяснить слиянием двух массивных звезд в одну. Получившаяся массивная звезда взорвалась как пульсирующая парно-нестабильная сверхновая. Парно-нестабильные сверхновые возникают, когда гамма-излучение внутри звезды начинает порождать электрон-позитронные пары. Светило коллапсирует, однако высвобождающаяся энергия оборачивает этот процесс вспять, и происходит взрыв, который разрушает даже ядро. До сих пор подобные явления существовали лишь в теории и никогда не наблюдались.
«Теперь, когда мы знаем, что нечто подобное существует во вселенной, это дает нам надежду на то, что с техникой следующего поколения, которая будет доступна в течение ближайших двух-трех лет, мы могли бы увидеть подобные взрывы, датируемые несколькими первыми сотнями миллионов лет со времени Большого взрыва», — отмечает Бергер.
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