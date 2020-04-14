Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Ярчайшая сверхновая в истории затмила собственную галактику

14 апреля 2020
_-.jpg
Фото: eso.org
За ней наблюдали более двух лет.

Сверхновая, получившая обозначение SN2016aps, была впервые обнаружена в 2016 году с помощью данных телескопов панорамного обзора и системы быстрого реагирования Pan-STARRS на Гавайских островах.

Исследовательская группа из Центра астрофизики в сотрудничестве со Смитсоновской астрофизической обсерваторией и обсерваторией Гарвардского колледжа измерила звезду, используя два параметра: полную энергию взрыва и излучение — количество энергии взрыва, видимое в виде света. Анализ данных показал, что SN2016aps из пока безымянной галактики можно считать самой яркой и высокоэнергетичной сверхновой из известных на сегодняшний день. 

В типичной сверхновой излучение составляет менее одного процента от общей энергии взрыва. Однако у SN2016aps энергия одного только излучения в пять раз выше всего количества энергии, обычно выделяющейся в таких случаях. Наблюдая за взрывом в течение двух лет, ученые обнаружили, что ее масса в 50-100 раз превосходит солнечную, тогда как для стандартных сверхновых средние значения составляют 8-15 солнечных масс.

«Это такой тип событий, который, по нашим оценкам встречается один раз на тысячу или даже на десять тысяч. Это чрезвычайно редкий тип взрыва и невероятно энергичный. И это именно то, что мы намеревались найти», — Эдо Бергер, профессор астрономии в Гарвардском университете и соавтор исследования.

«Галактики представляют собой коллекции из сотен миллиардов звезд. И все же этот взрыв сверхновой затмевал всю галактику более двух лет. Мы видим этот взрыв только сейчас, хотя технически он произошел четыре миллиарда лет назад, а свет так долго шел до нас», — Эдо Бергер.

Столь экстремальные свойства сверхновой можно объяснить слиянием двух массивных звезд в одну. Получившаяся массивная звезда взорвалась как пульсирующая парно-нестабильная сверхновая. Парно-нестабильные сверхновые возникают, когда гамма-излучение внутри звезды начинает порождать электрон-позитронные пары. Светило коллапсирует, однако высвобождающаяся энергия оборачивает этот процесс вспять, и происходит взрыв, который разрушает даже ядро. До сих пор подобные явления существовали лишь в теории и никогда не наблюдались.

_-.jpg
Читайте такжеЖивотные отлично себя чувствуют в зоне отчуждения Фукусимы – особенно кабаны

«Теперь, когда мы знаем, что нечто подобное существует во вселенной, это дает нам надежду на то, что с техникой следующего поколения, которая будет доступна в течение ближайших двух-трех лет, мы могли бы увидеть подобные взрывы, датируемые несколькими первыми сотнями миллионов лет со времени Большого взрыва», — отмечает Бергер.

Узнайте, что снял «Хаббл» в ваш день рождения.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Окинава: Япония, которую не знают даже японцы

Девушка

Приманка для пассажиров: как выглядели стюардессы в 1960-х