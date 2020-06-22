Данные «Спектра-РГ» помогли создать еще более захватывающую карту Вселенной в рентгеновских лучах

Карта использует так называемую проекцию Айтоффа, которая разворачивает сферу неба в эллипс. Полоска посередине — это плоскость Млечного Пути, с центром галактики посередине эллипса.

Изображение было закодировано цветом, чтобы помочь описать то, что происходит. Синий представляет собой рентгеновские лучи с более высокой энергией (1-2,3 килоэлектрон вольт, кэВ); зеленый — среднего уровня (0,6-1 кэВ); и красный имеет более низкую энергию (0,3-0,6 кэВ).

На большей части плоскости галактики преобладают высокоэнергетические источники. Частично это связано с тем, что большое количество газа и пыли поглотило и отфильтровало излучение с более низкой энергией. Источники включают звезды с сильной, магнитно-активной и чрезвычайно горячей атмосферой.

Желтым цветом обозначен горячий газ внутри и за пределами нашей галактики. Этот материал содержит информацию о формировании и развитии Млечного Пути.

Ярко-желтое пятно чуть выше плоскости справа — это концентрация остатков сверхновых, обломков взорвавшихся звезд, ударные волны которых перегрели окружающий кокон пыли и газа. На этом конкретном участке преобладает остаток сверхновой Vela. Это был взрыв, произошедший тысячи лет назад, но всего в 800 световых годах от Земли.