Данные «Спектра-РГ» помогли создать еще более захватывающую карту Вселенной в рентгеновских лучах
Мы уже писали о том, что российско-немецкая обсерватория «Спектр-РГ» завершила свой первый обзор всего неба, в результате чего удалось создать первую в мире мелкомасштабную топографическую карту Вселенной в жестких рентгеновских лучах.
Эти данные были получены с помощью телескопа ART-XC, созданного Институтом космических исследований (ИКИ) РАН. Теперь представители миссии опубликовали новую карту, которая была создана при помощи данных от прибора eRosita (MPE, Германия). Он записал более миллиона источников рентгеновских лучей.
Карта использует так называемую проекцию Айтоффа, которая разворачивает сферу неба в эллипс. Полоска посередине — это плоскость Млечного Пути, с центром галактики посередине эллипса.
Изображение было закодировано цветом, чтобы помочь описать то, что происходит. Синий представляет собой рентгеновские лучи с более высокой энергией (1-2,3 килоэлектрон вольт, кэВ); зеленый — среднего уровня (0,6-1 кэВ); и красный имеет более низкую энергию (0,3-0,6 кэВ).
На большей части плоскости галактики преобладают высокоэнергетические источники. Частично это связано с тем, что большое количество газа и пыли поглотило и отфильтровало излучение с более низкой энергией. Источники включают звезды с сильной, магнитно-активной и чрезвычайно горячей атмосферой.
Желтым цветом обозначен горячий газ внутри и за пределами нашей галактики. Этот материал содержит информацию о формировании и развитии Млечного Пути.
Ярко-желтое пятно чуть выше плоскости справа — это концентрация остатков сверхновых, обломков взорвавшихся звезд, ударные волны которых перегрели окружающий кокон пыли и газа. На этом конкретном участке преобладает остаток сверхновой Vela. Это был взрыв, произошедший тысячи лет назад, но всего в 800 световых годах от Земли.
Рассеянное красное свечение по краям карты — это в основном рентгеновское излучение горячего газа далеко за пределами нашей галактики. А в белых пятнах мы видим, в основном, подпись сверхмассивных черных дыр. Действительно, около 80% всех источников, содержащихся в новой карте, — это гигантские черные дыры, которые находятся в центрах далеких галактик.
Некоторые из сверхмассивных черных дыр, отмеченных на карте, появились, когда Вселенная была моложе одного миллиарда лет, что составляет менее 10% ее нынешнего возраста.
Ученым еще предстоит исследовать полученную карту неба, выделить на ней отдельные источники рентгеновского излучения и изучить их природу. Наблюдения обсерватории «Спектр-РГ» продолжаются, и в следующие три с половиной года обзор всего неба будет повторен еще семь раз. Это позволит добавить «глубины» к уже достигнутой четкости рентгеновской карты.
Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Обсерватория должна проработать в космосе не менее шести с половиной лет.