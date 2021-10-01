Самой молодой охотнице за астероидами всего 8 лет

Восьмилетняя Николь Оливейра известна как самый молодой астроном в мире. Она занимается поиском астероидов в рамках программы, связанной с NASA, посещает международные семинары и встречается с ведущими деятелями космоса и науки своей страны.

В комнате, заполненной плакатами с изображением Солнечной системы, миниатюрными ракетами и фигурками из «Звездных войн», Николинья — как ее нежно называют — работает на своем компьютере, изучая изображения неба на двух больших экранах.

Проект под названием «Охотники за астероидами» призван познакомить молодых людей с наукой, дав им возможность совершить собственные космические открытия. Он находится в ведении Международного астрономического поискового сотрудничества, гражданской научной программы, связанной с NASA, в партнерстве с министерством науки Бразилии.

Сияя от гордости, Никольинья рассказала журналистам, что нашла уже 18 астероидов.