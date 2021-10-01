Самой молодой охотнице за астероидами всего 8 лет

Восьмилетняя Николь Оливейра известна как самый молодой астроном в мире. Она занимается поиском астероидов в рамках программы, связанной с NASA, посещает международные семинары и встречается с ведущими деятелями космоса и науки своей страны.
В комнате, заполненной плакатами с изображением Солнечной системы, миниатюрными ракетами и фигурками из «Звездных войн», Николинья — как ее нежно называют — работает на своем компьютере, изучая изображения неба на двух больших экранах.
Проект под названием «Охотники за астероидами» призван познакомить молодых людей с наукой, дав им возможность совершить собственные космические открытия. Он находится в ведении Международного астрономического поискового сотрудничества, гражданской научной программы, связанной с NASA, в партнерстве с министерством науки Бразилии.
Сияя от гордости, Никольинья рассказала журналистам, что нашла уже 18 астероидов.
«У нее действительно набит глаз. Она сразу замечает точки на изображениях, похожие на астероиды и часто подсказывает своим одноклассникам, когда они не уверены, что их нашли. Самое главное, что она делится своими знаниями с другими детьми. Она способствует распространению науки», — рассказывает Хелиомарцио Родригес Морейра, учитель астрономии в частной школе города Форталеза.
Семья Николиньи переехала в Форталезу из своего родного города Масейо в начале 2021 года, после того как девочка получила стипендию для обучения в престижной школе.
«Когда ей было два года, она поднимала руки к небу и просила меня дать ей звезду. Мы поняли, что эта страсть к астрономии серьезна, когда она попросила у нас телескоп в качестве подарка на день рождения в четыре года. Я даже толком не знала, что такое телескоп», — говорит мать девочки 43-летняя Зилма Джанака.
Накопить на дорогостоящий подарок семье удалось к семилетию Николиньи.
На своем YouTube-канале Николинья брала интервью у таких влиятельных фигур, как бразильский астроном Дуилия де Мелло, который принимал участие в открытии сверхновой под названием SN 1997D. В прошлом году Оливейра отправился в Бразилиа, чтобы встретиться с министром науки, а также с астронавтом Маркосом Понтесом, единственным бразильцем на сегодняшний день, побывавшим в космосе.
Что касается собственных амбиций, Николинья хочет стать аэрокосмическим инженером.
«Я хочу создавать ракеты. Я бы с удовольствием поехала в Космический центр Кеннеди в NASA во Флориде, чтобы увидеть их ракеты. Я также хотела бы, чтобы все дети в Бразилии имели доступ к науке», — говорит Николинья.
Если ее открытия будут подтверждены, что может занять несколько лет, Оливейра станет самым молодым человеком в мире, официально открывшим астероид, побив рекорд 18-летнего итальянца Луиджи Саннино.