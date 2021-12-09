Самоуничтожение сверхновой звезды показали в 3D-формате

Результаты исследования подчеркивают важность асимметрии и перемешивания при взрывах сверхновых. Кольца выбросов ранее уже наблюдались, но новый пример дает дополнительную информацию, впервые показывая мелкомасштабные кольца во внутренних областях.

Ведущий автор научной работы, доцент Джозефин Ларссон пока не может объяснить происхождение водородной капли. Это может быть частью материала, выброшенного при взрыве, или же каплю оторвало от внешних слоев двойной звезды-компаньона. При этом взрывы сверхновых имеют решающее значение для понимания Вселенной и всех ее составляющих: они распространяют элементы, образовавшиеся в звезде, а без этого во Вселенной «были бы только водород и гелий».