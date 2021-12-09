Самоуничтожение сверхновой звезды показали в 3D-формате

Шведские ученые создали 3D-визуализацию 1000-летней сверхновой SNR 0540-69.3. Рассмотрев неизвестные ранее детали, которые выбросило при взрыве, специалисты по новому взглянули на процесс самоуничтожения космических светил.
SNR 0540-69.3 – одна из самых известных звезд: из-за ее относительной близости к Большому Магелланову Облаку ее часто изучают те, кто интересуется остатками взорвавшихся небесных тел. Но и ей еще «есть что рассказать», уверены исследователи. Новые наблюдения предельно детально показывают распределение выброшенного материала и позволяют сделать два новых открытия.
Во-первых, ученые увидели большое кольцо кислорода, которое окружает внутренние области остатка сверхновой. Во-вторых, они заметили «таинственную каплю водорода», непохожую на все, что ранее наблюдалось в других остатках сверхновой.
Трехмерное картирование позволяет исследователям проверять теоретические модели, убеждаясь, что такие структуры во время выбросов сверхновых достаточно распространены.
Результаты исследования подчеркивают важность асимметрии и перемешивания при взрывах сверхновых. Кольца выбросов ранее уже наблюдались, но новый пример дает дополнительную информацию, впервые показывая мелкомасштабные кольца во внутренних областях.
Ведущий автор научной работы, доцент Джозефин Ларссон пока не может объяснить происхождение водородной капли. Это может быть частью материала, выброшенного при взрыве, или же каплю оторвало от внешних слоев двойной звезды-компаньона. При этом взрывы сверхновых имеют решающее значение для понимания Вселенной и всех ее составляющих: они распространяют элементы, образовавшиеся в звезде, а без этого во Вселенной «были бы только водород и гелий».