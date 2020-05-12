Самую далекую от Земли экзопланету Млечного Пути обнаружили возле миниатюрной звезды

Ученые предполагают существование огромного количества планет земного типа в нашей галактике, однако найти их очень сложно. На сегодняшний день только около трети из более чем 4 000 обнаруженных и подтвержденных экзопланет являются скалистыми, и большинство из них находятся в пределах нескольких тысяч световых лет от Земли.

Однако недавно открытая скалистая экзопланета находится на расстоянии 24 722,65 световых лет от нас, что делает ее самой далекой из известных экзопланет Млечного пути.

Примечательно, что экзопланета была открыта не распространенным транзитным методом, когда планета проходит между звездой и наблюдателем, что отражается на блеске звезды, а методом гравитационного микролинзирования. Этот метод основан на предсказаниях общей теории относительности.

Представьте себе две звезды, которые находятся одна за другой для стороннего наблюдателя — от нас. Гравитационное микролинзирование возникает в том случае, когда гравитационное поле более близкой звезды увеличивает свет от далекой звезды, действуя при этом как линза. Если при этом ближняя к нам звезда имеет планету, то собственное гравитационное поле планеты может внести заметный вклад в эффект линзирования. Этот метод является наиболее продуктивным для поиска планет, находящихся между Землей и центром галактики, так как в галактическом центре находится большое количество фоновых звезд.