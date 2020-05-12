Самую далекую от Земли экзопланету Млечного Пути обнаружили возле миниатюрной звезды

Ученые предполагают существование огромного количества планет земного типа в нашей галактике, однако найти их очень сложно. На сегодняшний день только около трети из более чем 4 000 обнаруженных и подтвержденных экзопланет являются скалистыми, и большинство из них находятся в пределах нескольких тысяч световых лет от Земли.
Однако недавно открытая скалистая экзопланета находится на расстоянии 24 722,65 световых лет от нас, что делает ее самой далекой из известных экзопланет Млечного пути.
Примечательно, что экзопланета была открыта не распространенным транзитным методом, когда планета проходит между звездой и наблюдателем, что отражается на блеске звезды, а методом гравитационного микролинзирования. Этот метод основан на предсказаниях общей теории относительности.
Представьте себе две звезды, которые находятся одна за другой для стороннего наблюдателя — от нас. Гравитационное микролинзирование возникает в том случае, когда гравитационное поле более близкой звезды увеличивает свет от далекой звезды, действуя при этом как линза. Если при этом ближняя к нам звезда имеет планету, то собственное гравитационное поле планеты может внести заметный вклад в эффект линзирования. Этот метод является наиболее продуктивным для поиска планет, находящихся между Землей и центром галактики, так как в галактическом центре находится большое количество фоновых звезд.
После того, как ученые выяснили, что искажение было вызвано действительно другим телом, отличным от звезды, и не было инструментальной ошибкой, исследователи приступили к получению характеристик системы звезда-планета, получившей обозначение OGLE-2018-BLG-0677.
Исследователи выяснили, что найденная экзопланета представляет собой суперземлю с массой в 3,96 раза больше нашей планеты. Это делает ее одной из планет с наименьшей массой, которые когда-либо обнаруживали с помощью гравитационного микролинзирования. Звезда, вокруг которой вращается экзопланета имеет массу всего 0,12 солнечных. Ученым пока не удалось определить, является ли она звездой с малой массой или коричневым карликом.
Расстояние между планетой и звездой составляет от 0,63 до 0,72 астрономических единиц. Экзопланета делает полный оборот вокруг светила за 617 земных дней.
Для того, чтобы определить потенциальную обитаемость экзопланеты, ученым нужно знать температуру звезды и уровень ее активности, однако этот объект находится так далеко и настолько мал, что даже современные приборы не могут провести его спектральный анализ.
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