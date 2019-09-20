Самый быстрый пульсар галактики делает 707 оборотов в секунду

PSR J0952-0607 (название обозначает положение на небе) был впервые обнаружен в 2017 году с помощью космического телескопа гамма-излучения Ферми как возможный пульсар. Пульсары представляют собой особый подтип нейтронных звезд, от полюсов которых исходят узкие пучки электромагнитных волн. Обычно новорожденные пульсары вращаются очень быстро и постепенно замедляются, расходуя на излучение собственную энергию. Однако в двойной системе он может вновь раскрутиться, забирая вещество у соседней звезды.

Ученые вычислили некоторые свойства PSR J0952-0607. Он вращается со звездой-компаньоном вокруг общего центра за 6,2 часа и делает 707 оборотов в секунду вокруг собственной оси, что делает его самым быстрым из известных пульсаров в нашей галактике.

Группа исследователей из Института гравитационной физики им. Макса Планка в Ганновере искала непрерывное излучение гравитационных волн от пульсара. Пульсары могут излучать гравитационные волны, когда они имеют крошечные холмы или неровности. Группа исследователей из ганноверского Института гравитационной физики им. Макса Планка гравитационных волн не обнаружила, а это означает, что форма пульсара должна быть очень близка к идеальной сфере.

С помощью радионаблюдения ученые установили, что пульсар находится на расстоянии 4400 световых лет от Земли, но оптические наблюдения предполагают расстояние примерно в три раза больше. Ученые надеются разрешить эту загадку посредством дополнительных наблюдений за гамма-лучами, которые импульсно излучает J0952-0607.