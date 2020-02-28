Самый мощный взрыв во Вселенной обнаружили в сверхскоплении Змееносца

Взрыв огромной мощности произошел в скоплении галактик Змееносца, находящемся на расстоянии около 390 000 000 световых лет от Земли. Событие сопровождалось выбросом энергии, которая по своей величине превзошла предыдущий зафиксированный рекорд в пять раз.

Наблюдая за сверхскоплением Змееносца с помощью рентгеновского телескопа Chandra, ученые в 2016 году обратили внимание на аномалию: на краю его центральной части расположился огромный и будто вогнутый разрыв плотности газа — гигантская полость в рентгеновском газе, заполненная диффузным радиоизлучением с необычайно высоким радиоспектром.

В попытке объяснить это явление, ученые поначалу исключали возможность того, что оно было вызвано взрывом, поскольку мощность такого взрыва представлялась аномально высокой, а полость, пробитая в галактическом кластере, могла уместить в себе 15 галактик размером с Млечный Путь.

Однако в ходе наблюдений с помощью радиотелескопов и других инструментов, улавливающих разные длины волн (рентгеновской обсерватории Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии и радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в Индии) международная группа ученых доказала, что аномалия в сверхскоплении Змееносца вызвана именно взрывом.