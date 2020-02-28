Самый мощный взрыв во Вселенной обнаружили в сверхскоплении Змееносца

Взрыв огромной мощности произошел в скоплении галактик Змееносца, находящемся на расстоянии около 390 000 000 световых лет от Земли. Событие сопровождалось выбросом энергии, которая по своей величине превзошла предыдущий зафиксированный рекорд в пять раз.
Наблюдая за сверхскоплением Змееносца с помощью рентгеновского телескопа Chandra, ученые в 2016 году обратили внимание на аномалию: на краю его центральной части расположился огромный и будто вогнутый разрыв плотности газа — гигантская полость в рентгеновском газе, заполненная диффузным радиоизлучением с необычайно высоким радиоспектром.
В попытке объяснить это явление, ученые поначалу исключали возможность того, что оно было вызвано взрывом, поскольку мощность такого взрыва представлялась аномально высокой, а полость, пробитая в галактическом кластере, могла уместить в себе 15 галактик размером с Млечный Путь.
Однако в ходе наблюдений с помощью радиотелескопов и других инструментов, улавливающих разные длины волн (рентгеновской обсерватории Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии и радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в Индии) международная группа ученых доказала, что аномалия в сверхскоплении Змееносца вызвана именно взрывом.
Доказательства самого большого взрыва, наблюдаемого во Вселенной, получены из комбинации рентгеновских данных Chandra и XMM-Newton. Горячий газ, проникающий в скопления типа Змееносца, испускает большую часть своего света в виде рентгеновских лучей. На изображении, опубликованном NASA, содержатся рентгеновские снимки от XMM-Newton (розовый), а также радиоданные от GMRT (синий) и инфракрасные данные от 2MASS (белый). На вставке рентгеновские данные Chandra отображены розовым цветом.
В центре скопления Змееносца находится большая галактика, содержащая сверхмассивную черную дыру. Исследователи проследили источник этого гигантского извержения области, граничащей с этой черной дырой. Радиоэмиссия от электронов, ускоренных почти до скорости света и заполняющих образовавшуюся полость, подтверждает, что произошел взрыв беспрецедентных размеров. Джонстон-Холлитт сравнивает это открытие с обнаружением первых костей динозавров.
Ученые пока не могут дать объяснение причине взрыва. В ближайшее время они продолжат наблюдения за скоплением Змееносца с использованием 4096 вместо 2048 антенн MWA.
Взгляните на экзопланету, нарушающую законы астрофизики!