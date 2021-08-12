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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Сегодня ночью – главный звездопад года: 110 метеоров в час!

Анастасия Баринова
12 августа 2021
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Фото: Юлия Жуликова
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Фото: Eugene SnoOff
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Фото: Никита Сердечный
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Фото: Дмитрий Кандинский
В ночь с 12 на 13 августа Персеиды проходят свой пик.

Метеорный поток Персеиды не только самый яркий в году, но и самый продолжительный. Он проявляет активность с 17 июля по 24 августа с пиком ночью 12/13 августа. Обычно в это время число метеоров достигает 60 в час, но нынешнее лето станет особенным.

На ночном небе по всему Северному полушарию можно наблюдать до 110 метеоров в час, или по 1-2 метеора в минуту. А вторым «подарком» любителям звездопадов и фотографам станет молодая Луна, которая не засветит небо.

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Ночь в кальдере вулкана Бакенинг.
Фото: Елена Пахалюк
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Крым, коса Беляус.
Фото: Юлия Жуликова
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Озеро Свитязь, Украина.
Фото: Ігор Хомич
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Алексин, Тульская область.
Фото: Владислав Фролов
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Орск, Оренбургская область.
Фото: Павел Сагайдак

Единственным препятствующим фактором, кроме светового загрязнения, может стать облачность, но с учетом того, что звезды будут падать до конца месяца, у каждого есть шанс полюбоваться Персеидами. Для тех, кто не найдет времени или возможности увидеть это лично, уже сделали множество онлайн-трансляций.

Всемирная метеорная организация (IMO) дает подробные рекомендации по наблюдению за метеорными потоками:

  • Для начала следует подыскать место, в котором небо лишено засветки (горожанам придется выехать за пределы населенного пункта).
  • Участок неба не должен быть загорожен деревьями и другими наземными объектами; его центр должен находиться на высоте от 50° до 70° над горизонтом, и он не должен абсолютно совпадать с точкой радианта.
  • нужно выделить около 20 минут для адаптации глаз к темноте. Если для передвижения по незнакомой местности свет все-таки необходим, то стоит запастись «красными фонарями». Сделать их можно самостоятельно: например, наложив на фонарик упаковочную бумагу красного цвета.
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Московский планетарий

Радиант Персеид располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Хорошим ориентиром станет Кассиопея, напоминающая перевернутую М. Левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла (альфа Возничего), а между ними находится радиант Персеид. В августе, в районе полуночи, это северо-восточная часть неба.

Узнайте о метеорном потоке Персеиды больше.

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