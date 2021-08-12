Сегодня ночью – главный звездопад года: 110 метеоров в час!

Метеорный поток Персеиды не только самый яркий в году, но и самый продолжительный. Он проявляет активность с 17 июля по 24 августа с пиком ночью 12/13 августа. Обычно в это время число метеоров достигает 60 в час, но нынешнее лето станет особенным.

На ночном небе по всему Северному полушарию можно наблюдать до 110 метеоров в час, или по 1-2 метеора в минуту. А вторым «подарком» любителям звездопадов и фотографам станет молодая Луна, которая не засветит небо.