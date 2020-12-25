«Семь минут ужаса»: видео спуска Perseverance на поверхность Марса

Руководители миссии сообщили, что посадка продлится около семи минут. Это будет самый короткий и самый интенсивный этап миссии Mars 2020. За десять минут до входа в атмосферу космический корабль сбросит крейсерскую ступень, в которой находятся солнечные батареи, радиоприемники и топливные баки, используемые во время полета к Марсу.

Вход в атмосферу совершит только защитная аэрооболочка с марсоходом и спускаемой площадкой внутри. Перед тем, как войти в атмосферу, корабль запустит небольшие двигатели на задней части корпуса, чтобы переориентироваться в пространстве и убедиться, что тепловой экран направлен к поверхности Марса. Когда аэрооболочка достигнет верхнего предела марсианской атмосферы, ее скорость составит почти 20 000 километров в час.

Когда аппарат войдет в атмосферу Марса, возникающее сопротивление резко замедлит его, однако эти же силы приведут к нагреву устройства. Пиковый нагрев произойдет примерно через 80 секунд после входа в атмосферу, когда температура на внешней поверхности теплового экрана достигнет 1300 градусов по Цельсию.

При спуске аппарат столкнется с довольно плотными воздушными карманами, которые могут сбить его с курса. Чтобы компенсировать этот момент, будет запущено небольшое подруливающее устройство на задней части, которое скорректирует угол и направление спуска.