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Космос

Семья альбиносов из Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса

National Geographic Россия
30 декабря 2021
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Фото: guinnessworldrecords.com
Они живут полноценной жизнью и радуются своей уникальности.

Британская семья официально получила запись в Книге рекордов Гиннеса за самое большое в мире количество братьев и сестер-альбиносов. Семья из Ковентри насчитывает шесть братьев и сестер, страдающих этой редкой генетической особенностью. Впрочем, члены этой фамилии совсем не унывают. 

«Попасть в Книгу рекордов Гиннеса – это потрясающе. Теперь та уникальность, с которой мы родились, и, возможно, наша история вдохновит и других», – говорит представительница семьи Насим Ахтар. 

Насим работает реабилитологом Национальной службы здравоохранения. Братья и сестры называют ее самой умной в семье. Она рассказала сотрудникам Книги рекордов Гиннесса о своих родственниках.

«Это Рафи, самый молодой и самый дерзкий. Это Мусарат, он очень организованный. Это Мукагас, и она перфекционистка. Это Хайдер, он миротворец. А это Гулам, забавный парень», – говорит Насим.

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guinnessworldrecords.com Семья Ахтар

По словам девушки, альбинизм сделал ее семью более сплоченной, и они совсем не страдают от своей особенности.

Члены семьи Ахтар являются носителями альбинизма – генетического заболевания, связанного с выработкой меланина, которое они унаследовали от своих родителей, пары уроженцев Пакистана Аслама Парвеза и Шамима Ахтара.

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Меланин – это химическое вещество в организме, которое определяет цвет кожи, волос и глаз. Оно также участвует в развитии зрительного нерва, и его отсутствие может привести к нарушению зрения. По словам Насим, с этим столкнулась и она, и члены ее семьи, однако проблемы со зрением не мешают им вести полноценную жизнь.

Гулам Ахтар рассказал, что в детстве и юности его семья подвергалась травле из-за своей внешности. Но они держались вместе, чтобы отражать нападки и объяснять людям причины своей уникальности.

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