Семья альбиносов из Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса

Британская семья официально получила запись в Книге рекордов Гиннеса за самое большое в мире количество братьев и сестер-альбиносов. Семья из Ковентри насчитывает шесть братьев и сестер, страдающих этой редкой генетической особенностью. Впрочем, члены этой фамилии совсем не унывают.

«Попасть в Книгу рекордов Гиннеса – это потрясающе. Теперь та уникальность, с которой мы родились, и, возможно, наша история вдохновит и других», – говорит представительница семьи Насим Ахтар.

Насим работает реабилитологом Национальной службы здравоохранения. Братья и сестры называют ее самой умной в семье. Она рассказала сотрудникам Книги рекордов Гиннесса о своих родственниках.

«Это Рафи, самый молодой и самый дерзкий. Это Мусарат, он очень организованный. Это Мукагас, и она перфекционистка. Это Хайдер, он миротворец. А это Гулам, забавный парень», – говорит Насим.