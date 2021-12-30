Семья альбиносов из Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса

Британская семья официально получила запись в Книге рекордов Гиннеса за самое большое в мире количество братьев и сестер-альбиносов. Семья из Ковентри насчитывает шесть братьев и сестер, страдающих этой редкой генетической особенностью. Впрочем, члены этой фамилии совсем не унывают.
«Попасть в Книгу рекордов Гиннеса – это потрясающе. Теперь та уникальность, с которой мы родились, и, возможно, наша история вдохновит и других», – говорит представительница семьи Насим Ахтар.
Насим работает реабилитологом Национальной службы здравоохранения. Братья и сестры называют ее самой умной в семье. Она рассказала сотрудникам Книги рекордов Гиннесса о своих родственниках.
«Это Рафи, самый молодой и самый дерзкий. Это Мусарат, он очень организованный. Это Мукагас, и она перфекционистка. Это Хайдер, он миротворец. А это Гулам, забавный парень», – говорит Насим.
По словам девушки, альбинизм сделал ее семью более сплоченной, и они совсем не страдают от своей особенности.
Члены семьи Ахтар являются носителями альбинизма – генетического заболевания, связанного с выработкой меланина, которое они унаследовали от своих родителей, пары уроженцев Пакистана Аслама Парвеза и Шамима Ахтара.
Меланин – это химическое вещество в организме, которое определяет цвет кожи, волос и глаз. Оно также участвует в развитии зрительного нерва, и его отсутствие может привести к нарушению зрения. По словам Насим, с этим столкнулась и она, и члены ее семьи, однако проблемы со зрением не мешают им вести полноценную жизнь.
Гулам Ахтар рассказал, что в детстве и юности его семья подвергалась травле из-за своей внешности. Но они держались вместе, чтобы отражать нападки и объяснять людям причины своей уникальности.