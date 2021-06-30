Серебристые облака и звездопады: астрономический прогноз на июль

Июль богат на астрономические события, хотя в средних и особенно в северных широтах условия для наблюдений не самые благоприятные. Солнце не опускается достаточно глубоко под горизонт, в атмосфере присутствует рассеянный солнечный свет, и на небе отчетливо видны только наиболее яркие объекты.

Зато в июле продолжается великолепная возможность любоваться серебристыми облаками. Ещё их называют ночными светящимися: заметить можно только в сумерках. Эти легкие и тонкие облака, состоящие из ледяных кристалликов, возникают на высоте 76-85 км над поверхностью планеты. Их сезон начинается в мае, и затем они появляются в течение всего летнего периода. Чем севернее — тем лучше они заметны.