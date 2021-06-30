Серебристые облака и звездопады: астрономический прогноз на июль

Июль богат на астрономические события, хотя в средних и особенно в северных широтах условия для наблюдений не самые благоприятные. Солнце не опускается достаточно глубоко под горизонт, в атмосфере присутствует рассеянный солнечный свет, и на небе отчетливо видны только наиболее яркие объекты.
Зато в июле продолжается великолепная возможность любоваться серебристыми облаками. Ещё их называют ночными светящимися: заметить можно только в сумерках. Эти легкие и тонкие облака, состоящие из ледяных кристалликов, возникают на высоте 76-85 км над поверхностью планеты. Их сезон начинается в мае, и затем они появляются в течение всего летнего периода. Чем севернее — тем лучше они заметны.
Июль также идеален для наблюдений Солнца: рассматривать пятна и другие образования на поверхности дневного светила можно не только в телескоп или бинокль, но даже невооруженным глазом, но обязательно с применением апертурного солнечного фильтра. Венера будет видна по вечерам, Юпитер, Сатурн и Нептун — ночью, а Уран — после полуночи.
Кроме того, скоро Земля пройдет афелий. Этим термином, который в переводе с греческого означает «от Солнца», астрономы обозначают максимально удаленную точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца. 6 июля 2021 года в 01:27 мск наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты на расстоянии 152 100 643,077 км (1,01673 а. е.). Видимый диаметр Солнца в этот день наименьший в году: 31 угловая минута и 31 угловая секунда.
12 июля на небе появляются первые метеоры из потока Южные дельта-Аквариды. Максимум, до 25 метеоров в час, возможен в течение ночи с 29 на 30 июля, однако Луна, приближающаяся к последней четверти, помешает наблюдениям.
17 июля — начало активности метеорного потока Персеиды. Своего пика он достигнет в августе, когда в течение часа можно будет увидеть до 60 метеоров, но и в июле небо время от времени будут прорезать падающие звезды.
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