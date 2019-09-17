Северные полярные дюны на Марсе: фото

Так выглядит CaSSIS, находящийся на борту ExoMars Orbiter.

Изображение было получено в северной полярной области Марса камерой CaSSIS ESA, установленной на ExoMars Trace Gas Orbiter – орбитальном аппарате для исследования «малых составляющих» атмосферы.

Сугробы, покрывающие Марс в зимний период, состоят из двуокиси углерода, известной как «сухой лёд». Под воздействием солнечного света он переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу.

С весной на поверхности льда образуются трещины: верхушки сугробов трескаются из-за оттаявшего на глубине углекислого газа. Выходя на поверхность, газ подхватывает частицы грунта, которые оседают на светлых дюнах волнообразными узорами.

ExoMars Orbiter, общий вид.

Этот снимок был сделан 29 мая 2019, а наблюдения Trace Gas Orbiter начались в апреле 2018, сразу после его выхода на орбиту в 400 км над поверхностью.