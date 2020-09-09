Шестая великая обсерватория NASA обзавелась главным зеркалом

Специалисты NASA завершили изготовление главного 2,4-метрового зеркала для будущего широкоугольного космического телескопа Нэнси Роман.

Главное зеркало — это сердце телескопа. Оно отвечает за сбор света, который затем направляется на различные инструменты. Главное зеркало Роман такого же размера, как и у Хаббла, но оно намного легче благодаря технологическим усовершенствованиям. Если вес главного зеркала Хаббла составляет 816 кг, то у Роман этот показатель снижен до 186 кг.

Телескоп Роман будет оснащен высококонтрастным коронографом и спектрометрами, а также широкоугольной 288-мегапиксельной камерой, поле зрения которой будет в сто раз больше, чем у Хаббла.

Зеркала телескопа покрываются разными материалами в зависимости от длины волны света, которую он должен воспринимать. Хаббл был разработан для наблюдений в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, поэтому его зеркало было покрыто слоями алюминия и фторида магния. Зеркало Роман покрыто слоем серебра толщиной менее 400 нанометров, что в 200 раз тоньше человеческого волоса. Обсерватория будет вести наблюдения в инфракрасном диапазоне.