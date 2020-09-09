Шестая великая обсерватория NASA обзавелась главным зеркалом

Специалисты NASA завершили изготовление главного 2,4-метрового зеркала для будущего широкоугольного космического телескопа Нэнси Роман.
Главное зеркало — это сердце телескопа. Оно отвечает за сбор света, который затем направляется на различные инструменты. Главное зеркало Роман такого же размера, как и у Хаббла, но оно намного легче благодаря технологическим усовершенствованиям. Если вес главного зеркала Хаббла составляет 816 кг, то у Роман этот показатель снижен до 186 кг.
Телескоп Роман будет оснащен высококонтрастным коронографом и спектрометрами, а также широкоугольной 288-мегапиксельной камерой, поле зрения которой будет в сто раз больше, чем у Хаббла.
Зеркала телескопа покрываются разными материалами в зависимости от длины волны света, которую он должен воспринимать. Хаббл был разработан для наблюдений в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, поэтому его зеркало было покрыто слоями алюминия и фторида магния. Зеркало Роман покрыто слоем серебра толщиной менее 400 нанометров, что в 200 раз тоньше человеческого волоса. Обсерватория будет вести наблюдения в инфракрасном диапазоне.
Обсерватория будет оснащена широкоугольным инструментом (Wide Field Instrument) и коронографом. Последний позволит изучать экзопланеты, блокируя свет от их звезды. Хотя это не первый телескоп, в котором будет использоваться коронограф (он есть у Хаббла, но гораздо слабее), он должен позволить телескопу видеть планеты, которые в 1 миллиард раз слабее своих звезд.
Wide Field Instrument — это, по сути, гигантская 300-мегапиксельная камера, которая позволит составить карту распределения и структуры темной энергии во Вселенной. Она также поможет понять, как Вселенная развивалась с течением времени.
Ранее в NASA сообщали, что телескоп Нэнси Роман выйдет на гало-орбиту в 2025 году, однако на данный момент точные сроки запуска не названы.
Специалисты завершают подготовку конструкции телескопа, конструирование и выпуск оборудования запуска, а также создают новую систему обработки данных, благодаря которой информация, получаемая с аппарата, будет доступна ученым и общественности.
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