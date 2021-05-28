Шестой полет Ingenuity на Марсе едва не закончился аварией

Во время своего шестого полета на Марсе мини-вертолет Ingenuity столкнулся с неожиданными проблемами, но выполнил задачу и сможет подняться над поверхностью Красной планеты в седьмой раз.
Полет состоялся 22 мая – в 91-й день миссии Perseverance, который, как обычно, зорко наблюдал за своим товарищем по исследованиям на Марсе. Небо было чистым и ярким, что идеально подходило для задачи Ingenuity – продемонстрировать способность аппарата снимать стереоизображения во время полета.
«Ingenuity должен был подняться на высоту 10 метров, затем совершить горизонтальный полет на юго-запад на 150 метров, после чего развернуться и переместиться на 15 метров в южном направлении, совершая съемку. Перед приземлением он должен был пролететь еще 50 метров на северо-восток, и всё это со скоростью около четырех метров в секунду», – говорится в сообщении NASA.
Однако к концу первого 150-метрового этапа на 54-й секунде полета Ingenuity начал вести себя странно. Аппарат то терял, то набирал скорость и раскачивался. Сбои продолжались до самого конца полета. Перед посадкой Ingenuity накренился более чем на 20 градусов, однако успешно приземлился на поверхности Красной планеты.
Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd— NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021
Сбой сопровождался резкими скачками потребления энергии. Сотрудники миссии обнаружили, что проблема была связана с навигационной системой аппарата.
Бортовой инерциальный измерительный блок Ingenuity постоянно отслеживает положение, скорость и ориентацию дрона в пространстве. В это же время навигационная камера аппарата делает снимки поверхности со скоростью 30 кадров в секунду. Навигационная система проверяет временную метку изображения, чтобы узнать, когда оно было снято, и использует эту информацию для сравнения того, что видит камера, с тем, что она должна была видеть в это же время. Если данные не совпадают, Ingenuity корректирует свою скорость и положение в пространстве.
Во время шестого полета одно из изображений с навигационной камеры пропало, что означало, что каждый последующий снимок имел неточную временную метку. Таким образом, информация, которую навигационная система Ingenuity получала о своем окружении, была немного искаженной, но этого хватило, чтобы вертолет начал пытаться исправить ошибки, которых на самом деле не было.
Тем не менее, посадка прошла удачно. Это произошло благодаря тому, что инженеры настраивали навигационную систему игнорировать изображения камеры на высоте ниже одного метра, поскольку они могли быть искажены марсианской пылью. Так что в критический момент аппарат плавно приземлился обратно.
«Хотя мы не планировали такой напряженный полет намеренно, у НАСА теперь есть полетные данные, проверяющие дальность действия вертолета. Эти данные будут тщательно проанализированы в будущем, что расширит наш запас знаний о возможностях подобных вертолетов на Марсе», – говорится в сообщении NASA.
Посмотрите на фото марсохода Perseverance, которое сделал вертолет Ingenuity во время одного из своих полетов.