Шестой полет Ingenuity на Марсе едва не закончился аварией

Во время своего шестого полета на Марсе мини-вертолет Ingenuity столкнулся с неожиданными проблемами, но выполнил задачу и сможет подняться над поверхностью Красной планеты в седьмой раз.

Полет состоялся 22 мая – в 91-й день миссии Perseverance, который, как обычно, зорко наблюдал за своим товарищем по исследованиям на Марсе. Небо было чистым и ярким, что идеально подходило для задачи Ingenuity – продемонстрировать способность аппарата снимать стереоизображения во время полета.

«Ingenuity должен был подняться на высоту 10 метров, затем совершить горизонтальный полет на юго-запад на 150 метров, после чего развернуться и переместиться на 15 метров в южном направлении, совершая съемку. Перед приземлением он должен был пролететь еще 50 метров на северо-восток, и всё это со скоростью около четырех метров в секунду», – говорится в сообщении NASA.

Однако к концу первого 150-метрового этапа на 54-й секунде полета Ingenuity начал вести себя странно. Аппарат то терял, то набирал скорость и раскачивался. Сбои продолжались до самого конца полета. Перед посадкой Ingenuity накренился более чем на 20 градусов, однако успешно приземлился на поверхности Красной планеты.