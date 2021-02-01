Школьники открыли четыре экзопланеты, включая суперземлю

Три планеты считаются «суб-Нептунами», газообразными планетами, которые меньше Нептуна, но похожи на него. Каждой из них требуется от 6 до 19,5 дней на полный оборот вокруг TOI-1233. Четвертую планету называют «суперземлей» из-за ее большого размера и каменистости; она обращается вокруг звезды всего за четыре дня. Дайлан надеется изучить планеты еще ближе в наступающем году.

«Эти планеты возникли из одного и того же диска материи вокруг одной звезды, но в конечном итоге они оказались разными планетами с разной атмосферой и разным климатом из-за разной орбиты. Итак, мы хотели бы понять фундаментальные процессы формирования и эволюции планет, используя эту планетную систему», — говорит Дайлан.

По словам ученого, он получил большое удовольствие от работы вместе с Пингле и Райт.

«Как исследователю, мне очень нравится общаться с молодыми умами, которые открыты для экспериментов и обучения и имеют минимальную предвзятость. Я также считаю, что это очень полезно для старшеклассников, так как они получают доступ к передовым исследованиям, и это быстро готовит их к исследовательской карьере», — заключает Дайлан.

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