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Космос

Школьники открыли четыре экзопланеты, включая суперземлю

National Geographic Россия
01 февраля 2021
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Звездная система находится на расстоянии около 200 километров от нашей планеты.

16-летний Картик Пингле и 18-летняя Жасмин Райт выступили соавторами рецензируемой статьи в The Astronomical Journal. В этом материале описывается открытие четырех новых экзопланет, расположенных на расстоянии около 200 световых лет от Земли.

Старшеклассники участвовали в исследовании в рамках программы наставничества студентов (SRMP) в Центре астрофизики Гарварда и Смитсоновского института. Программа проводилась под руководством астрохимика Клары Соузы-Сильвы.

«Это крутой процесс обучения. К концу программы студенты могут сказать, что они провели активные современные исследования в области астрофизики», — Клара Соуза-Сильва.

По словам Соузы-Сильвы старшеклассники редко публикуют исследования, а Пингле и Райт являются, возможно, самыми молодыми исследователями, которым удалось обнаружить такое количество экзопланет.

Непосредственным наставником Пингле и Райт был Тансу Дайлан из Института астрофизики и космических исследований им. Кавли при Массачусетском технологическом институте (MIT). Авторы работы изучили и проанализировали данные со спутника для для исследования транзитных экзопланет (TESS).

Они сосредоточились на анализе системы TOI-1233, яркой звезде, похожей на Солнце. Ранее другая группа астрономов уже обнаружила возле нее одну экзопланету. К удивлению команды, они обнаружили не одну, а сразу пять планет, вращающихся вокруг TOI-1233.

«Я была очень взволнована и шокирована. Мы знали, что это была цель исследования Дайлана, но на самом деле найти многопланетную систему и стать частью команды исследователей было действительно круто», — Жасмин Райт.

Три планеты считаются «суб-Нептунами», газообразными планетами, которые меньше Нептуна, но похожи на него. Каждой из них требуется от 6 до 19,5 дней на полный оборот вокруг TOI-1233. Четвертую планету называют «суперземлей» из-за ее большого размера и каменистости; она обращается вокруг звезды всего за четыре дня. Дайлан надеется изучить планеты еще ближе в наступающем году.

«Эти планеты возникли из одного и того же диска материи вокруг одной звезды, но в конечном итоге они оказались разными планетами с разной атмосферой и разным климатом из-за разной орбиты. Итак, мы хотели бы понять фундаментальные процессы формирования и эволюции планет, используя эту планетную систему», — говорит Дайлан.

По словам ученого, он получил большое удовольствие от работы вместе с Пингле и Райт.

«Как исследователю, мне очень нравится общаться с молодыми умами, которые открыты для экспериментов и обучения и имеют минимальную предвзятость. Я также считаю, что это очень полезно для старшеклассников, так как они получают доступ к передовым исследованиям, и это быстро готовит их к исследовательской карьере», — заключает Дайлан.

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