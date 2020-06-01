«Шоу двух серпов»: россияне смогут увидеть затмение Венеры в июне

19 июня россияне смогут наблюдать затмение Венеры: в этот день Луна заслонит собой планету при дневной видимости в небе над Россией. Об этом сообщил Московский планетарий.
При ясной погоде можно будет наблюдать астрономическое «шоу двух серпов» — большой лунный серп и небольшой серп Венеры, который на полчаса «спрячется» за диском Луны. Для этого нужно обратить свой взор значительно выше южного горизонта, западнее (правее) от Солнца.
Затмение можно будет наблюдать практически на всей территории страны, но для разных регионов время его начала разнится. Например, в Москве Луна начнёт закрывать Венеру в 11:42 по местному времени. Вскоре после этого Венера полностью закроется диском Луны, исчезнув из вида более чем на полчаса.
В июньском астрономическом прогнозе Московский планетарий также сообщает о полутеневом затмении Луны, которое произойдёт 6 июня при видимости из Европейской части России, и о кольцеобразном затмении Солнца 21 июня, частные фазы которого будут наблюдаться на территории нашей страны.
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