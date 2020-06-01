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Космос

«Шоу двух серпов»: россияне смогут увидеть затмение Венеры в июне

Михаил Сысоев
01 июня 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Спустя пару дней также произойдёт кольцеобразное затмение Солнца.

19 июня россияне смогут наблюдать затмение Венеры: в этот день Луна заслонит собой планету при дневной видимости в небе над Россией. Об этом сообщил Московский планетарий.

При ясной погоде можно будет наблюдать астрономическое «шоу двух серпов» — большой лунный серп и небольшой серп Венеры, который на полчаса «спрячется» за диском Луны. Для этого нужно обратить свой взор значительно выше южного горизонта, западнее (правее) от Солнца.

Светлана Казина
Венера, Юпитер и молодая Луна (слева направо), Горный Алтай
Фото: Светлана Казина
Медведев Алексей
Венера над Пишконей. Карпаты, Украина
Фото: Алексей Медведев
Евгений Триско
Луна, Венера и Юпитер (слева направо) над горами-лакколитами, Пятигорск
Фото: Евгений Триско

Затмение можно будет наблюдать практически на всей территории страны, но для разных регионов время его начала разнится. Например, в Москве Луна начнёт закрывать Венеру в 11:42 по местному времени. Вскоре после этого Венера полностью закроется диском Луны, исчезнув из вида более чем на полчаса.

В июньском астрономическом прогнозе Московский планетарий также сообщает о полутеневом затмении Луны, которое произойдёт 6 июня при видимости из Европейской части России, и о кольцеобразном затмении Солнца 21 июня, частные фазы которого будут наблюдаться на территории нашей страны.

Посмотрите, как Марс потерял свою атмосферу.

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