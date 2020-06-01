«Шоу двух серпов»: россияне смогут увидеть затмение Венеры в июне

19 июня россияне смогут наблюдать затмение Венеры: в этот день Луна заслонит собой планету при дневной видимости в небе над Россией. Об этом сообщил Московский планетарий.

При ясной погоде можно будет наблюдать астрономическое «шоу двух серпов» — большой лунный серп и небольшой серп Венеры, который на полчаса «спрячется» за диском Луны. Для этого нужно обратить свой взор значительно выше южного горизонта, западнее (правее) от Солнца.