Сколько людей нужно для колонизации Марса

«Представьте себе одинокого человека на Марсе. Ему придется выполнять все задачи самостоятельно. Нужно будет строить и поддерживать свои собственные системы для получения питьевой воды, кислорода и выработки электроэнергии. Ему просто не хватит часов в сутках, такая ноша невыносима для одного.

Но в более крупной колонии технология для получения питьевой воды, кислорода и производства энергии используется большим количеством людей. Это создает больший спрос, но также распределяет груз задач для каждого», — пишет Салотти.

Как отмечает ученый, по мере того, как количество людей увеличивается, появляется возможность для внедрения большей специализации внутри колонии. Представьте себе колонию всего из десяти человек. Сколько из них должно быть в состоянии отремонтировать и поддерживать систему питьевой воды? Или систему подачи кислорода? Нельзя допустить, чтобы эти системы выходили из строя, поэтому значительный процент этих людей должен понимать, как они устроены, и уметь с ними работать.

Большее количество людей позволяет повысить эффективность за счет специализации и внедрить использование отраслей, позволяющих использовать более эффективные инструменты. Салотти утверждает, что этот коэффициент «совместного использования» может быть рассчитан и оценен с использованием различных математических функций.

По сути, уравнение Салотти сводится ко времени. Он противопоставляет идеальное количество времени, необходимое для успешного выживания на Марсе, реальной сумме часов, которые будут у того или иного количества колонизаторов. Для Салотти оба этих значения совпадают, если отважных покорителей Красной планеты будет 110 человек.