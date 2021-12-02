Сквозь галактики и время: ученые создали наиболее полную модель Вселенной

Группа исследователей создала виртуальную модель Вселенной. Она называется Уучу (с японского «пространство»). Только вот ее границы найти непросто. Компьютерный космос имитирует 2,1 триллиона частиц внутри математического куба шириной 9,63 миллиарда световых лет.

Для сравнения: один световой год равен примерно 9,5 триллионам километров. Чтобы хоть примерно представить, насколько это огромное расстояние, до того же Плутона от Солнца лететь всего-то 5,25 световых часа.

В масштабах «Вселенной Уучу» наша Солнечная система не то, что песчинка, а микроскопическая частица. И то квантовая.

Чтобы смоделировать такой невообразимый набор данных, ученым потребовался суперкомпьютер ATERUI II. Эта самая быстрая машина для астрономических исследований. Суперкомпьютер находится в Национальной астрономической обсерватории Японии и может выполнять до трех квадриллионов операций в секунду. Для этого в него встроено 385 терабайт оперативной памяти.