Следы древнейшей жидкости Солнечной системы нашли в осколках метеорита

В 2000 году древний астероид находился в конце очень долгого путешествия. Зимним утром он взорвался в небе над Канадой, рассыпавшись сотней осколков по замерзшей поверхности озера Тагиш в Британской Колумбии.

В совокупности эти фрагменты называют метеоритом озера Тагиш, и они представляют собой довольно уникальную находку в рамках изучения космических пород. Когда Тагиш столкнулся с атмосферой Земли, масса объекта оценивалась в 200 тонн, в результате чего образовался огромный огненный шар, который можно было увидеть на большой территории.