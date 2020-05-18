Следы древнейшей жидкости Солнечной системы нашли в осколках метеорита

В 2000 году древний астероид находился в конце очень долгого путешествия. Зимним утром он взорвался в небе над Канадой, рассыпавшись сотней осколков по замерзшей поверхности озера Тагиш в Британской Колумбии.
В совокупности эти фрагменты называют метеоритом озера Тагиш, и они представляют собой довольно уникальную находку в рамках изучения космических пород. Когда Тагиш столкнулся с атмосферой Земли, масса объекта оценивалась в 200 тонн, в результате чего образовался огромный огненный шар, который можно было увидеть на большой территории.
Внимание к этому событию привело к немедленным усилиям по поиску и извлечению осколков метеорита. После этого осколки хранили в морозильных камерах: считается, что фрагменты оставались замороженными в течение всего времени, проведенного на Земле, и, возможно, задолго до этого — ещё в космосе.
Эти обстоятельства объясняют, почему объект на озере Тагиш считается одним из самых нетронутых образцов метеоритов, когда-либо обнаруженных. Поскольку возраст метеорита датируется примерно 4,5 миллиардами лет, остатки древних химических веществ внутри замороженных фрагментов представляют собой ценные данные о жидкостях, восходящих к истокам нашей Солнечной системы.
4.5 billion years ago, while Earth was forming, water was bubbling through carbon-rich asteroids & cooking up organic compounds. Evidence of that ancient water has now been found in a meteorite that fell in British Columbia in January, 2000. https://t.co/McwYYgY35M pic.twitter.com/IX1sDAvuiz— Corey S. Powell (@coreyspowell) May 17, 2020
Метеорит озера Тагиш дает нам возможность продолжить это исследование, но необходимо быть крайне скрупулёзным. В новом исследовании Ли и его коллеги-исследователи использовали технику, называемую атомно-зондовую томографию (АЗТ), чтобы исследовать структуры в трех измерениях с разрешением до нанометра.
«Атомно-зондовая томография дает нам возможность делать фантастические открытия на кусочках материала, в тысячу раз тоньше человеческого волоса», — говорит Уайт.
Используя APT, исследователи обратили внимание на крошечные фрамбоидальные (шарообразные скопления шариков, похожие по строению на малину) магнетитовые зерна внутри хондрита озера Тагиш.
Согласно анализу команды, эти тонкие структуры потребовали бы богатой натрием щелочной жидкой среды, чтобы сформироваться подобным образом. Так как метеорит озера Тагиш не вступал в контакт с жидкой водой с тех пор как он прибыл на Землю, это может означать вовлечение жидкости, восходящей к истокам Солнечной системы.
Кроме того, богатая натрием, эта древняя водоподобная жидкость с высоким водородным показателем (pH) была бы благоприятна для образования аминокислот. Если гипотеза верна, эта жидкость могла помочь вызвать развитие ранних форм жизни на Земле, когда подобные транспортирующие жидкость космические породы взаимодействовали с нашей первозданной планетой миллиарды лет назад.
«Чем больше переменных, которые мы можем ограничить (таких как температура и pH), позволяет нам лучше понять синтез и эволюцию этих очень важных молекул в то, что мы теперь знаем как биотическую жизнь на Земле», — поясняет Лаймер.
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