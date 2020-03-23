Слияние двух звезд привело к появлению синего сверхгиганта
В 1987 году астрономы увидели взрыв звезды в Большом Магеллановом Облаке, одном из ближайших соседей нашей галактики. На месте взрыва образовалась сверхновая, получившая наименование SN 1987A.
Возможно, она возникла в результате взрыва синего сверхгиганта, образованного при слиянии двух звезд, предположили астрофизики Института физико-химических исследований Японии (RIKEN). Асимметричная природа этого взрыва может дать подсказки, где искать неуловимую нейтронную звезду, рожденную в этом звездном катаклизме.
Рентгеновские и гамма-наблюдениямя за SN 1987A показали, что в выбрасываемом ей веществе содержались большие скопления радиоактивного никеля. Это вещество возникло в ядре коллапсирующей звезды, а затем стало отлетать от него со скоростью более 4 000 км/с. Предыдущие симуляции сверхновой не смогли полностью объяснить, как этот никель мог так быстро передвигаться.
Исследователи смоделировали асимметричные взрывы сверхновых звезд с коллапсом ядра и сравнили их с наблюдениями SN 1987A, получив наиболее вероятный сценарий рождения сверхновой. В слиянии участвовали красный сверхгигант и звезда главной последовательности. Во время слияния большая звезда захватывала вещество от меньшего спутника, который по спирали уходил внутрь, пока не был полностью поглощен, образуя быстро вращающийся синий супергигант.
Моделирование точно воспроизвело ускоряющиеся скопления никеля вместе с двумя струями выброса. Оно также может помочь найти нейтронную звезду, сформировавшуюся после катаклизма и до сих пор не найденную исследователями за 30 лет поиска.
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