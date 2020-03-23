Слияние двух звезд привело к появлению синего сверхгиганта

Исследователи смоделировали асимметричные взрывы сверхновых звезд с коллапсом ядра и сравнили их с наблюдениями SN 1987A, получив наиболее вероятный сценарий рождения сверхновой. В слиянии участвовали красный сверхгигант и звезда главной последовательности. Во время слияния большая звезда захватывала вещество от меньшего спутника, который по спирали уходил внутрь, пока не был полностью поглощен, образуя быстро вращающийся синий супергигант.

Моделирование точно воспроизвело ускоряющиеся скопления никеля вместе с двумя струями выброса. Оно также может помочь найти нейтронную звезду, сформировавшуюся после катаклизма и до сих пор не найденную исследователями за 30 лет поиска.

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