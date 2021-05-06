Слияние галактик в 1,4 млрд световых лет от Земли: фототрофей «Хаббла»

Мы регулярно публикуем красочные снимки космоса, сделанные космическим телескопом «Хаббл». Но это совсем не значит, что новые кадры от трудяги-телескопа перестают захватывать любого зрителя своим великолепием и масштабом. Последнее изображение не стало исключением.

На фото выше вы видите скопление галактик Abell 3827, находящееся примерно в 1,4 миллиарда световых лет от Земли. Скопление состоит из сотни галактик разных форм с эллиптической галактикой ESO 146-5 в центре, которая считается одной из самых массивных в изученной Вселенной из-за ее сильного эффекта гравитационного линзирования.

Как сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA), «Хаббл» наблюдал за Abell 3827 с целью изучения темной материи. Для создания снимка были использованы усовершенствованная камера ACS и камера широкого поля зрения 3 (WFC3). Две камеры имеют разные характеристики и могут наблюдать разные части электромагнитного спектра, поэтому их использование позволило астрономам собрать более полную информацию.