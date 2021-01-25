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Космос

Смайлик на Марсе стал еще «счастливее» за последние 9 лет

National Geographic Россия
25 января 2021
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Фото: NASA
Ученые отследили изменения в кратере, очертания которого напоминают улыбающееся лицо.

Два изображения, которые были сделаны камерой HiRISE (Научный эксперимент по визуализации изображений с высоким разрешением) на борту космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), показывают, как поверхность Марса изменяется с течением времени — в данном случае из-за тепловой эрозии.

Первый из этих снимков был сделан в 2011 году, а другой — в декабре 2020 года, примерно в одно и то же время года. На снимках видно, что некоторые из «пятен» изменили форму из-за воздействия солнечного тепла, вызывающего сублимацию, когда твердое тело превращается непосредственно в газ, минуя жидкую фазу. Эта тепловая эрозия увеличила «рот» лица, а «нос», который в 2011 году состоял из двух круглых углублений, теперь стал больше и слился в одно «пятно». 

MRO — один из старейших и самых долговечных космических аппаратов NASA. Миссия стартовала в 2005 году, прибыла на Марс в 2006 году и с тех пор ведет мониторинг Красной планеты. HiRISE — самая мощная камера, когда-либо отправленная на другую планету, и она предоставила множество невероятно подробных изображений характеристик Марса. 

Марс
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Одно из основных преимуществ долговечных космических аппаратов — возможность отслеживать изменения в фиксируемых объектах. Команда HiRISE документировала этот «смайлик» более десяти лет, а это означает, что теперь у нас есть хорошие параллельные сравнения изменений поверхности, происходящие прямо на наших глазах.

«Измерение этих изменений в течение марсианского года помогает ученым понять ежегодное осаждение и удаление полярного инея, а мониторинг этих участков в течение длительного периода помогает нам понять долгосрочные тенденции климата на Красной планете», — написал со-исследователь HiRISE Росс Бейер.

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NASA Кратер Галле

Этот безымянный кратер не единственный в своем роде на Марсе. Расположенный на восточном краю огромного ударного бассейна Argyre Planitia кратер Галле также имеет форму улыбающегося лица.

Посмотрите, как камера HiRISE сняла самый крупный каньон Солнечной системы.

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