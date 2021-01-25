Смайлик на Марсе стал еще «счастливее» за последние 9 лет

Два изображения, которые были сделаны камерой HiRISE (Научный эксперимент по визуализации изображений с высоким разрешением) на борту космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), показывают, как поверхность Марса изменяется с течением времени — в данном случае из-за тепловой эрозии.

Первый из этих снимков был сделан в 2011 году, а другой — в декабре 2020 года, примерно в одно и то же время года. На снимках видно, что некоторые из «пятен» изменили форму из-за воздействия солнечного тепла, вызывающего сублимацию, когда твердое тело превращается непосредственно в газ, минуя жидкую фазу. Эта тепловая эрозия увеличила «рот» лица, а «нос», который в 2011 году состоял из двух круглых углублений, теперь стал больше и слился в одно «пятно».

MRO — один из старейших и самых долговечных космических аппаратов NASA. Миссия стартовала в 2005 году, прибыла на Марс в 2006 году и с тех пор ведет мониторинг Красной планеты. HiRISE — самая мощная камера, когда-либо отправленная на другую планету, и она предоставила множество невероятно подробных изображений характеристик Марса.