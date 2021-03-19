Смотрите, какая мозаика из снимков Млечного Пути! Фотограф создавал ее 12 лет

После 12 лет кропотливой работы финский астрофотограф Джей Пи Метсавайнио выпустил потрясающую 1,7-гигапиксельную мозаику плоскости галактики Млечный Путь.

Метсавайнио публикует свои астрофотографии в сети с 2007 года, но его работа над мозаикой началась в 2009 году, когда он фотографировал различные туманности вокруг Млечного Пути как отдельные композиции.

«На создание этого мозаичного изображения ушло почти 12 лет. Причина такого длительного периода заключается, естественно, в размере мозаики и том факте, что изображение очень глубокое. Другая причина в том, что я снял большинство рамок мозаики как отдельные композиции и публикую их как независимые произведения искусства.

Это приводит к некоему сложному набору изображений, который частично перекрывается множеством необработанных областей между кадрами и вокруг них. Я снимал недостающие данные время от времени в течение многих лет», — говорит Метсавайнио.