Смотрите, какая мозаика из снимков Млечного Пути! Фотограф создавал ее 12 лет

После 12 лет кропотливой работы финский астрофотограф Джей Пи Метсавайнио выпустил потрясающую 1,7-гигапиксельную мозаику плоскости галактики Млечный Путь.
Метсавайнио публикует свои астрофотографии в сети с 2007 года, но его работа над мозаикой началась в 2009 году, когда он фотографировал различные туманности вокруг Млечного Пути как отдельные композиции.
«На создание этого мозаичного изображения ушло почти 12 лет. Причина такого длительного периода заключается, естественно, в размере мозаики и том факте, что изображение очень глубокое. Другая причина в том, что я снял большинство рамок мозаики как отдельные композиции и публикую их как независимые произведения искусства.
Это приводит к некоему сложному набору изображений, который частично перекрывается множеством необработанных областей между кадрами и вокруг них. Я снимал недостающие данные время от времени в течение многих лет», — говорит Метсавайнио.
Он объяснил, что для объединения изображений нужно было сопоставить звезды и наложить их в Photoshop с небольшими настройками между кадрами, чтобы они соответствовали цветовому балансу и кривым блеска.
В результате получается изображение, состоящее из 234 отдельных мозаичных панелей, покрывающих область неба 125 на 22 градуса. Это значительная часть галактической плоскости, включающая около 20 миллионов звезд.
Цвета, которые мы видим, представляют собой излучение ионизированных элементов; водород показан зеленым цветом, сера — красным, а кислород — синим.
«Я думаю, что это первое изображение, показывающее Млечный Путь в таком разрешении и глубине во всех трех цветовых каналах», — говорит фотограф.
С работами Метсавайнио можно познакомиться на его странице в блоге Astro Anarchy.