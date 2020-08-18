Снимок с МКС запечатлел сразу два волшебных земных явления

На фотографии, сделанной астронавтом Международной космической станции, встретились волнистые зеленые лучи полярного сияния с красными вершинами, которые будто бы пересекают приглушенную красно-желтую полосу свечения атмосферы. Восходящее Солнце позади Земли заставляет казаться темно-синим край планеты.

Снимок был сделан во время прохождения МКС над территорией Канады, поэтому в объектив попал свет из городов Британской Колумбии и Альберты.

Полярное сияние и свечение атмосферы вызываются разными физическими процессами, хотя и появляются на одинаковых высотах. Свечение атмосферы возникает в результате химического взаимодействия между кислородом, азотом и другими молекулами в верхних слоях. Ночью свечение атмосферы может быть достаточно ярким, чтобы быть замеченным наблюдателем, и обычно имеет голубоватый цвет. Хотя оно является практически равномерным, для наземного наблюдателя оно кажется наиболее ярким на расстоянии 10 градусов от горизонта.

Полярные сияния возникают в результате взаимодействия солнечной энергии и магнитного поля Земли. Магнитное поле направляет энергию в верхние слои атмосферы, где она взаимодействует с теми же кислородом и азотом. Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли — авроральных овалах.

Фотография была сделана 16 марта цифровой камерой Nikon D5 с 50-миллиметровым объективом и предоставлена ​​Центром наблюдения Земли экипажем МКС и Отделом наук о Земле и дистанционного зондирования Космического центра Джонсона. Снимок сделал член экипажа 62-й экспедиции.

Взгляните, на столкновение кометы с солнцем.