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Космос

Solar Orbiter максимально приблизился к Солнцу и разворачивает научные приборы

Михаил Сысоев
16 июня 2020
Solar Orbiter
Аппарат Solar Orbiter в представлении художника
Фото: NASA
Автоматический космический аппарат NASA и ESA вскоре начнет делать снимки нашей звезды из точки перигелия.

15 июня Solar Orbiter завершил свой первый близкий проход к Солнцу. Орбитальный маневр привел зонд на расстояние 77 миллионов километров от нашего светила, что примерно равно половине расстояния между Солнцем и Землей.

«Мы никогда не снимали Солнца с более близкого расстояния, чем это», — Даниэль Мюллер, участник проекта Solar Orbiter из ESA.

На этом этапе исследователи готовятся испытать 10 приборов на борту аппарата, в числе которых детекторы энергетических частиц, магнитометры, анализатор плазмы солнечного ветра, рентгеновский спектрометр / телескоп, устройство для получения спектральных изображений, и гелиосферный томограф. Эти инструменты предназначены для исследования того, как Солнце создает свою гелиосферу с помощью генерации солнечных ветров.

«Впервые мы сможем собрать изображения со всех наших телескопов и посмотреть, как они собирают дополнительные данные о различных частях Солнца, включая поверхность, внешнюю атмосферу или корону и более широкую гелиосферу вокруг него», — Даниэль Мюллер.

Учитывая расстояние до космического корабля, ожидается, что загрузка этих изображений на Землю займет около недели. Затем команда приступит к работе над ними. Ожидается, что снимки будут доступны для всех к середине июля. 

Участники проекта отмечают, что солнечный зонд Parker Solar Probe уже находится на расстоянии в несколько раз ближе к Солнцу, чем Solar Orbiter, однако этот аппарат не оборудован приборами для фотографирования нашей звезды. 

Траектория Solar Orbiter позволит ему изучать солнечные полюса, которые никогда не направлены на Землю. Этот этап миссии аппарата продлится до ноября 2021 года, после чего Solar Orbiter начнет дальнейшее приближение к Солнцу на расстояние 42 миллиона километров.

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