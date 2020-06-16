Solar Orbiter максимально приблизился к Солнцу и разворачивает научные приборы

Учитывая расстояние до космического корабля, ожидается, что загрузка этих изображений на Землю займет около недели. Затем команда приступит к работе над ними. Ожидается, что снимки будут доступны для всех к середине июля.

Участники проекта отмечают, что солнечный зонд Parker Solar Probe уже находится на расстоянии в несколько раз ближе к Солнцу, чем Solar Orbiter, однако этот аппарат не оборудован приборами для фотографирования нашей звезды.

Траектория Solar Orbiter позволит ему изучать солнечные полюса, которые никогда не направлены на Землю. Этот этап миссии аппарата продлится до ноября 2021 года, после чего Solar Orbiter начнет дальнейшее приближение к Солнцу на расстояние 42 миллиона километров.

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