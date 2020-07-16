Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Подобные структуры, как предполагают исследователи, играют важную роль в нагреве короны Солнца до сверхвысоких температур. Ученые надеются лучше понять их механизм в ходе дальнейших исследований.

Кроме того зонд получил первые данные о том, как выглядят области магнитной активности на Солнце, а также связанные с ними пятна и другие структуры на обратной стороне светила, которая скрыта от наблюдателей на Земле.

Ожидается, что следующий раз зонд сблизится с Солнцем на расстояние 0,5 астрономических единиц в феврале 2021 года. Во второй половине 2022 года Solar Orbiter будет находиться ближе к звезде, чем Меркурий. В конечном итоге аппарат окажется на расстоянии в 42 млн км от Солнца. Это в четыре раза меньше, чем дистанция между Землей и нашей звездой.

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