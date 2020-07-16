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Космос

Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Михаил Сысоев
16 июля 2020
Solar Orbiter
Представление художника об аппарате Solar Orbiter на фоне Солнца
Фото: NASA
Ученые уже начали изучение массива данных, полученных солнечным зондом.

Солнечный зонд Solar Orbiter прислал на Землю все научные данные, собранные в ходе сближения со звездой на расстояние 77 млн км, состоявшегося в июне 2020 года.

«Первые снимки превзошли наши ожидания. Мы уже можем видеть намеки на очень интересные явления, которые не могли наблюдать ранее так подробно. Это дает уверенность, что Solar Orbiter поможет нам ответить на глубокие открытые вопросы о Солнце», — Даниэль Мюллер, исследователь проекта Solar Orbiter в Европейском космическом агентстве.

Команда, в частности, обнаружила десятки миниатюрных солнечных вспышек, которые до сих пор не фиксировались на фотографиях. Астрономы назвали это явление «солнечными кострами».

Снимки Солнца аппаратом Solar Orbiter
ESA

Дэвид Бергманс из Королевской обсерватории Бельгии заявил, что «костры» были в несколько миллионов раз меньше солнечных вспышек, которые можно наблюдать с Земли.

«Солнце кажется относительно спокойным, но когда вы смотрите на него подробно, то можете увидеть миниатюрные вспышки повсюду», — Дэвид Бергманс.

Подобные структуры, как предполагают исследователи, играют важную роль в нагреве короны Солнца до сверхвысоких температур. Ученые надеются лучше понять их механизм в ходе дальнейших исследований.

Кроме того зонд получил первые данные о том, как выглядят области магнитной активности на Солнце, а также связанные с ними пятна и другие структуры на обратной стороне светила, которая скрыта от наблюдателей на Земле.

Ожидается, что следующий раз зонд сблизится с Солнцем на расстояние 0,5 астрономических единиц в феврале 2021 года. Во второй половине 2022 года Solar Orbiter будет находиться ближе к звезде, чем Меркурий. В конечном итоге аппарат окажется на расстоянии в 42 млн км от Солнца. Это в четыре раза меньше, чем дистанция между Землей и нашей звездой.

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