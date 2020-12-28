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Космос

Solar Orbiter совершил первый облет Венеры

National Geographic Россия
28 декабря 2020
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Собранные космическим аппаратом данные помогут понять, как эта планета взаимодействует с солнечным ветром.

27 декабря совместный американо-европейский космический аппарат Solar Orbiter совершил свой первый облет Венеры, который позволил зонду скорректировать свой маршрут на пути к Солнцу.

Solar Orbiter достиг максимального сближения с Венерой в 12:39 по Гринвичу, находясь примерно в 7500 км от вершины облаков планеты.

Зонд, запущенный в феврале совместными усилиями NASA и Европейского космического агентства (ESA), должен изучать Солнце на протяжении семи лет. Однако, чтобы подлететь к нашей звезде настолько близко, насколько этого хотят ученые, космическому кораблю необходимо сделать несколько орбитальных маневров, начиная с нынешнего пролета вокруг Венеры.

«Solar Orbiter — это, конечно, миссия, не предназначенная специально для наблюдения за Венерой. Но мы всегда ищем дополнительные возможности заниматься наукой, поэтому мы будем проводить наблюдения при сближении с Венерой», — Дэниел Мюллер, научный сотрудник миссии из ESA.

У зонда есть ограничения при сборе данных о Венере. По словам Мюллера, тепловой экран космического аппарата всегда должен быть направлен на Солнце. «Этого нельзя изменить. Все телескопы смотрят через тепловой экран в солнечном направлении», — отметил ученый.

Поэтому никаких изображений Венеры Solar Orbiter не сделает. Однако для других приборов, фиксирующих окружающее пространство вокруг зонда, направление не является проблемой.

Во время нынешнего облета ученые собрали данные с помощью магнитометра, прибора для измерения радиоволн и плазменных волн, а также некоторых датчиков детектора энергичных частиц. Из этих наблюдений ученые рассчитывают понять, как Венера взаимодействует с солнечным ветром.

В отличие от Земли, у Венеры нет магнитного поля, поэтому солнечный ветер взаимодействует непосредственно с планетой, а не с этим полем. «Это совсем другое взаимодействие», — говорит Тим Хорбери, сотрудник миссии из Имперского колледжа Лондона.

Команда миссии поддерживала связь с зондом во время облета Венеры, но должно пройти несколько дней, прежде чем ученые смогут изучить данные, собранные инструментами Solar Orbiter.

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