Solar Orbiter совершил первый облет Венеры

У зонда есть ограничения при сборе данных о Венере. По словам Мюллера, тепловой экран космического аппарата всегда должен быть направлен на Солнце. «Этого нельзя изменить. Все телескопы смотрят через тепловой экран в солнечном направлении», — отметил ученый.

Поэтому никаких изображений Венеры Solar Orbiter не сделает. Однако для других приборов, фиксирующих окружающее пространство вокруг зонда, направление не является проблемой.

Во время нынешнего облета ученые собрали данные с помощью магнитометра, прибора для измерения радиоволн и плазменных волн, а также некоторых датчиков детектора энергичных частиц. Из этих наблюдений ученые рассчитывают понять, как Венера взаимодействует с солнечным ветром.

В отличие от Земли, у Венеры нет магнитного поля, поэтому солнечный ветер взаимодействует непосредственно с планетой, а не с этим полем. «Это совсем другое взаимодействие», — говорит Тим Хорбери, сотрудник миссии из Имперского колледжа Лондона.

Команда миссии поддерживала связь с зондом во время облета Венеры, но должно пройти несколько дней, прежде чем ученые смогут изучить данные, собранные инструментами Solar Orbiter.

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