Солнце когда-то было окружено кольцами как у Сатурна

Согласно новому исследованию, до того, как появились Земля и другие планеты в Солнечной системе, Солнце могло быть окружено гигантскими кольцами пыли, подобными кольцам Сатурна.

Ученые полагают, что эти кольца пыли могли помешать нашей планете превратиться в «суперземлю» — тип планеты, которая примерно в два раза больше Земли и в 10 раз больше ее по массе. Ранее астрономы обнаруживали «суперземли» возле примерно 30 процентов солнцеподобных звезд в нашей Галактике.

Начать это исследование астрофизика из Университета Райса в Хьюстоне Андре Изидоро побудил вопрос: «почему, если „суперземли“ являются обычным явлением для звездных систем, подобных нашей, в Солнечной системе их нет?».

Чтобы выяснить это, Изидоро и его коллеги создали компьютерную имитационную модель формирования Солнечной системы, которая возникла из облака пыли и газа, известного как солнечная туманность.