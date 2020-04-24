19 кентавров были захвачены Солнцем у другой звезды

Кентаврами называют небесные тела, находящиеся между орбитами Юпитера и Нептуна. Такое название они получили потому, что представляют собой переходный класс от астероидов к кометам. Поскольку их поверхность богата летучими веществами, при достаточном сближении с Солнцем любой кентавр начал бы проявлять кометную активность.
Наибольший интерес у ученых вызывает траектория их движения — кентавры отказываются вращаться по стабильной орбите. Когда они проходят мимо большой планеты, их орбиты, из-за гравитационного притяжения этой планеты изменяются. Некоторые из них смещаются в сторону пересечения орбиты Юпитера, а другие выбрасываются в облако Оорта или в межзвездное пространство из-за слишком тесного сближения с одной из крупных планет.
Ученым пока не удается построить четкую модель происхождения кентавров из-за ограниченности данных о физических параметрах этих тел. Однако новое исследование астрофизиков из CNRS (Национальный цент научных исследований Франции) и UNESP (Университет штата Сан-Паулу в Бразилии) выяснило, что 19 кентавров, вероятно, возникли возле другой звезды, прежде чем были захвачены гравитацией Солнца.
В 2018 году астрономы обнаружили, что астероид, известный как 2015 BZ509 (позже названный Ka‘epaoka‘awela), родился в другой звездной системе, прежде чем занять постоянное место жительства вблизи орбиты Юпитера. Теперь та же команда исследователей обнаружила, что еще 19 объектов имеют аналогичное происхождение.
Примерно 4,5 миллиарда лет назад новорожденное Солнце было окружено диском пыли и газа, которые постепенно собирались в планеты, спутники и другие объекты. Большинство астероидов и комет сформировались примерно тогда же. Либо из остатков материала, которого не хватило на нечто большее, либо в результате столкновения более крупных объектов.
Но 19 астероидов, о которых говорится в исследовании, не были частью этого диска. Моделирование показало, что в то время они вращались вокруг Солнца, но перпендикулярно этому пылевому диску, и делали это на существенном отдалении.
В то время, как считают астрономы, Солнце было частью звездной колыбели — молекулярного облака со скоплением светил, рожденных близко друг к другу.
В исследование были включены 17 кентавров с наклонениями орбиты, превышающими 60 градусов, и два транснептуновых объекта. По словам ученых, вероятность того, что они были захвачены гравитацией Солнца из-за пределов Солнечной системы, выше, чем вероятность того, что они родились возле нашего светила.
«Эта популяция даст нам подсказку о раннем рождении Солнца, о том, как происходил захват межзвездных астероидов, и о роли межзвездного вещества в химическом обогащении Солнечной системы и формировании ее эволюции», — говорится в исследовании.
Исследование было опубликовано в журнале MNRAS.
Взгляните, как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли.