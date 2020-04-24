19 кентавров были захвачены Солнцем у другой звезды

Кентаврами называют небесные тела, находящиеся между орбитами Юпитера и Нептуна. Такое название они получили потому, что представляют собой переходный класс от астероидов к кометам. Поскольку их поверхность богата летучими веществами, при достаточном сближении с Солнцем любой кентавр начал бы проявлять кометную активность.

Наибольший интерес у ученых вызывает траектория их движения — кентавры отказываются вращаться по стабильной орбите. Когда они проходят мимо большой планеты, их орбиты, из-за гравитационного притяжения этой планеты изменяются. Некоторые из них смещаются в сторону пересечения орбиты Юпитера, а другие выбрасываются в облако Оорта или в межзвездное пространство из-за слишком тесного сближения с одной из крупных планет.

Ученым пока не удается построить четкую модель происхождения кентавров из-за ограниченности данных о физических параметрах этих тел. Однако новое исследование астрофизиков из CNRS (Национальный цент научных исследований Франции) и UNESP (Университет штата Сан-Паулу в Бразилии) выяснило, что 19 кентавров, вероятно, возникли возле другой звезды, прежде чем были захвачены гравитацией Солнца.