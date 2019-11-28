Солнечная система, какой вы ее еще не видели: видео

Большинство моделей Солнечной системы не совсем точны, и на то есть веская причина. Дело не в научном недоразумении или желании обмануть – просто точное масштабное изображение Солнечной системы не выглядело бы сколько-нибудь интересным. На нем можно было бы рассмотреть Солнце в виде мельчайшей точки, а планеты и вовсе не были бы видны.
Джеймс О’Донохью, специалист по планетам в Японском космическом агентстве, недавно столкнулся с этой проблемой. Он создал серию анимаций, которые исследуют сложность точного изображения Солнечной системы.
New: simple solar system model pic.twitter.com/76YYN23ZDD— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) October 24, 2019
На этом видео О’Донохью не показал фактический размер Солнца относительно планет, потому что оно настолько велико, что будет доминировать на экране.
Целью ученого было показать траекторию орбит и уникальные движения планет, каждая из которых вращается с собственной скоростью. Одна секунда на экране равна шести земным месяцам.
Следующие анимации помогают понять скорость вращения и масштабы планет.
На этом видео О’Донохью помогает оценить размер Солнечной системы. При этом, наша звезда превращается в точку размером в пиксель.
В конце ролика ученый делает все планеты и Солнце в тысячу раз больше, чтобы они были видны, а затем сжимает звезду и увеличивает размер планет в 3500 раз.
«Всегда нужно идти на компромисс, потому что космос так невероятно огромен», – говорит О’Донохью.