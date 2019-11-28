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Космос

Солнечная система, какой вы ее еще не видели: видео

28 ноября 2019
Солнце и планеты
Бывший ученый NASA создал серию анимаций, которые показывают траекторию орбит и уникальные движения планет, каждая из которых вращается с собственной скоростью.

Большинство моделей Солнечной системы не совсем точны, и на то есть веская причина. Дело не в научном недоразумении или желании обмануть – просто точное масштабное изображение Солнечной системы не выглядело бы сколько-нибудь интересным. На нем можно было бы рассмотреть Солнце в виде мельчайшей точки, а планеты и вовсе не были бы видны.

Джеймс О’Донохью, специалист по планетам в Японском космическом агентстве, недавно столкнулся с этой проблемой. Он создал серию анимаций, которые исследуют сложность точного изображения Солнечной системы.

На этом видео О’Донохью не показал фактический размер Солнца относительно планет, потому что оно настолько велико, что будет доминировать на экране.

Целью ученого было показать траекторию орбит и уникальные движения планет, каждая из которых вращается с собственной скоростью. Одна секунда на экране равна шести земным месяцам.

Следующие анимации помогают понять скорость вращения и масштабы планет.

На этом видео О’Донохью помогает оценить размер Солнечной системы. При этом, наша звезда превращается в точку размером в пиксель.

В конце ролика ученый делает все планеты и Солнце в тысячу раз больше, чтобы они были видны, а затем сжимает звезду и увеличивает размер планет в 3500 раз.

«Всегда нужно идти на компромисс, потому что космос так невероятно огромен», – говорит О’Донохью.