Солнечная система, какой вы ее еще не видели: видео

Большинство моделей Солнечной системы не совсем точны, и на то есть веская причина. Дело не в научном недоразумении или желании обмануть – просто точное масштабное изображение Солнечной системы не выглядело бы сколько-нибудь интересным. На нем можно было бы рассмотреть Солнце в виде мельчайшей точки, а планеты и вовсе не были бы видны.

Джеймс О’Донохью, специалист по планетам в Японском космическом агентстве, недавно столкнулся с этой проблемой. Он создал серию анимаций, которые исследуют сложность точного изображения Солнечной системы.