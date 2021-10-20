Солнечная система может быть окружена туннельной магнитной структурой

Международная команда астрономов опубликовала новое исследование, объясняющее природу давно известных загадочных небесных структур. Авторы работы выдвинули гипотезу о том, что Земля может быть окружена гигантским магнитным туннелем.

Исследователи предполагают, что северный полярный отрог (North Polar Spur) и веерная область на противоположных сторонах видимого нам неба (Fan Region) могут быть связаны обширной системой намагниченных волокон. Они образуют структуру, напоминающую туннель, который окружает Солнечную систему и многие близлежащие звезды.