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Космос

Солнечная система может быть окружена туннельной магнитной структурой

National Geographic Россия
20 октября 2021
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Потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить это.

Международная команда астрономов опубликовала новое исследование, объясняющее природу давно известных загадочных небесных структур. Авторы работы выдвинули гипотезу о том, что Земля может быть окружена гигантским магнитным туннелем.

Исследователи предполагают, что северный полярный отрог (North Polar Spur) и веерная область на противоположных сторонах видимого нам неба (Fan Region) могут быть связаны обширной системой намагниченных волокон. Они образуют структуру, напоминающую туннель, который окружает Солнечную систему и многие близлежащие звезды.

«Если бы мы посмотрели в небо, мы бы увидели эту туннельную структуру практически во всех направлениях. Это было бы возможно, если бы у нас были глаза, которые могли бы видеть радиоизлучение», — Дженнифер Уэст, ведущий автор исследования.

Мы знаем об этих двух структурах довольно давно — с 1960-х годов, — но их было трудно понять, потому, что очень сложно точно определить, насколько они далеко; расстояния варьируются от сотен до тысяч световых лет от нас.

Однако ни один анализ никогда не связывал эти две структуры вместе. Уэст и ее коллеги смогли показать, что эти два региона и заметные радиопетли в пространстве между ними могут быть связаны.

«Несколько лет назад один из наших соавторов, Том Ландекер, рассказал мне о статье 1965 года, относящейся к раннему периоду развития радиоастрономии. Основываясь на грубых данных, доступных в то время, авторы, предположили, что эти поляризованные радиосигналы могут возникать из-за нашего взгляда на рукав Ориона, находящийся внутри галактики. Эта статья вдохновила меня на развитие этой идеи и привязку моей модели к гораздо более точным данным, которые сегодня дают нам телескопы», — Дженнифер Уэст.

Используя компьютерную модель и симуляцию, исследователи выяснили, как выглядело бы «радионебо», если бы две структуры были соединены магнитными нитями. Играя с такими параметрами, как расстояние, ученые определили наилучшее соответствие.

Исследователи выяснили, что наиболее вероятное расстояние структур от Солнечной системы составляет около 350 световых лет. Это соответствует данным Gaia, которые в начале года показали, что весь северный полярный отрог находится в пределах 500 световых лет. Общая длина туннеля, смоделированного учеными, составляет тысячу световых лет.

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Jennifer West Интенсивность освещения северного полярного отрога (вверху) и веерной области (внизу)

Эта модель согласуется с широким диапазоном наблюдаемых свойств северного полярного отрога и веерной области, включая форму, поляризацию электромагнитного излучения и яркость.

«Это чрезвычайно умная работа. Когда Дженнифер впервые рассказала мне об этом, я подумал, что это совсем уж чересчур. Но в конечном итоге она смогла меня убедить. Теперь я взволнован, и не могу дождаться, как отреагирует остальная часть астрономического сообщества», — Брайан Генслер, астроном из Университета Торонто.

Требуется дополнительная работа, чтобы сначала подтвердить полученные результаты, а затем смоделировать структуру более подробно. Но это может помочь разгадать еще большую загадку: формирование и эволюция магнитных полей в галактиках и то, как эти поля поддерживаются. По словам исследователей, работа также может дать контекст для понимания других магнитных нитевидных структур, обнаруженных вокруг галактики.

Ученые планируют выполнить более сложное моделирование, но они предполагают, что более чувствительные наблюдения с высоким разрешением помогут выявить скрытые детали, показывающие, как структура вписывается в более широкий галактический контекст.

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