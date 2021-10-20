Солнечная система может быть окружена туннельной магнитной структурой

Международная команда астрономов опубликовала новое исследование, объясняющее природу давно известных загадочных небесных структур. Авторы работы выдвинули гипотезу о том, что Земля может быть окружена гигантским магнитным туннелем.
Исследователи предполагают, что северный полярный отрог (North Polar Spur) и веерная область на противоположных сторонах видимого нам неба (Fan Region) могут быть связаны обширной системой намагниченных волокон. Они образуют структуру, напоминающую туннель, который окружает Солнечную систему и многие близлежащие звезды.
Мы знаем об этих двух структурах довольно давно — с 1960-х годов, — но их было трудно понять, потому, что очень сложно точно определить, насколько они далеко; расстояния варьируются от сотен до тысяч световых лет от нас.
Однако ни один анализ никогда не связывал эти две структуры вместе. Уэст и ее коллеги смогли показать, что эти два региона и заметные радиопетли в пространстве между ними могут быть связаны.
Используя компьютерную модель и симуляцию, исследователи выяснили, как выглядело бы «радионебо», если бы две структуры были соединены магнитными нитями. Играя с такими параметрами, как расстояние, ученые определили наилучшее соответствие.
Исследователи выяснили, что наиболее вероятное расстояние структур от Солнечной системы составляет около 350 световых лет. Это соответствует данным Gaia, которые в начале года показали, что весь северный полярный отрог находится в пределах 500 световых лет. Общая длина туннеля, смоделированного учеными, составляет тысячу световых лет.
Эта модель согласуется с широким диапазоном наблюдаемых свойств северного полярного отрога и веерной области, включая форму, поляризацию электромагнитного излучения и яркость.
Требуется дополнительная работа, чтобы сначала подтвердить полученные результаты, а затем смоделировать структуру более подробно. Но это может помочь разгадать еще большую загадку: формирование и эволюция магнитных полей в галактиках и то, как эти поля поддерживаются. По словам исследователей, работа также может дать контекст для понимания других магнитных нитевидных структур, обнаруженных вокруг галактики.
Ученые планируют выполнить более сложное моделирование, но они предполагают, что более чувствительные наблюдения с высоким разрешением помогут выявить скрытые детали, показывающие, как структура вписывается в более широкий галактический контекст.