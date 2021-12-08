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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

Солнечное затмение над Антарктидой: фото и видео

Анастасия Баринова
08 декабря 2021
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Фото: NASA
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Фото: FTruebaG/MarcaChile/ALMA Observatory at Home
Полярники поделились редкими кадрами, которые можно было получить только в этой части планеты.

4 декабря 2021 года произошло полное солнечное затмение, максимальную фазу которого можно было наблюдать в Антарктиде. Частные фазы были видны на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии, в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Полоса полной фазы затмения началась в Атлантике восточнее Фолклендских (Мальвинских) островов; в Антарктиде она прошла через шельфовый ледник Ронне и затем вышла в акваторию Тихого океана.

Люди, живущие в остальных частях планеты, могут полюбоваться на фото- и видеозаписи, которыми поделились очевидцы: на антарктических станциях сейчас работает множество ученых из разных стран мира.

Затмение представляло собой повторение через сарос полного солнечного затмения 23 ноября 2003 года. Следующее затмение этого сароса произойдёт 15 декабря 2039 года.

Полные солнечные затмения дают исследователям возможность изучать космическую погоду — естественные колебания космической среды вблизи Земли, вызванные Солнцем. Ученые из общества British Antarctica Survey (BAS) разместили магнитометр малой мощности, измерявший изменения магнитного поля Земли прямо под траекторией полного затмения. Вместе с семью другими подобными аппаратами BAS, уже установленными в Антарктиде, они образуют сеть датчиков для мониторинга космической погоды. А для того, чтобы сделать фотографии, полярники встали в 4 часа утра.

В момент полной фазы затмения корона Солнца вспыхнула вокруг полностью закрытого Луной диска. А следующее полное солнечное затмение произойдет в апреле 2024, но увидят его лишь жители США и Канады.

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