Солнечное затмение над Антарктидой: фото и видео

Полные солнечные затмения дают исследователям возможность изучать космическую погоду — естественные колебания космической среды вблизи Земли, вызванные Солнцем. Ученые из общества British Antarctica Survey (BAS) разместили магнитометр малой мощности, измерявший изменения магнитного поля Земли прямо под траекторией полного затмения. Вместе с семью другими подобными аппаратами BAS, уже установленными в Антарктиде, они образуют сеть датчиков для мониторинга космической погоды. А для того, чтобы сделать фотографии, полярники встали в 4 часа утра.