Солнечное затмение над Антарктидой: фото и видео

4 декабря 2021 года произошло полное солнечное затмение, максимальную фазу которого можно было наблюдать в Антарктиде. Частные фазы были видны на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии, в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Total Solar Eclipse in Antarctica ☀️🌓🌎— ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) December 4, 2021
📷: From the Union Glacier Joint Scientific Polar Station. By @FTruebaG / @MarcaChile and
@ReneQuinan / @inach_gob
📷: From an airplane. “Eflight 2021-Sunrise” Mission by astronomy student @vanebulossa / @uchile pic.twitter.com/lRmBt62SaS
Полоса полной фазы затмения началась в Атлантике восточнее Фолклендских (Мальвинских) островов; в Антарктиде она прошла через шельфовый ледник Ронне и затем вышла в акваторию Тихого океана.
Total solar eclipse in two days, visible if you're in Antarctica. Hurry!— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) December 2, 2021
(video @AmericanEclipse, https://t.co/FdBEMEekAu) pic.twitter.com/0vcvHu50Qi
Люди, живущие в остальных частях планеты, могут полюбоваться на фото- и видеозаписи, которыми поделились очевидцы: на антарктических станциях сейчас работает множество ученых из разных стран мира.
A wonderful video of the total solar eclipse captured at Antarctica.— IPRN (APECS-India) (@IPRNIndia) December 7, 2021
Credits- 41st Indian Scientific Expedition of Antarctica team#antarctica #indianpolarresearchnetwork #apecsindia #associationofearlypolarcareerscientists #41stISEA #ministryofearthsciences #ncporgoa pic.twitter.com/8XgIilw1wv
Затмение представляло собой повторение через сарос полного солнечного затмения 23 ноября 2003 года. Следующее затмение этого сароса произойдёт 15 декабря 2039 года.
Полные солнечные затмения дают исследователям возможность изучать космическую погоду — естественные колебания космической среды вблизи Земли, вызванные Солнцем. Ученые из общества British Antarctica Survey (BAS) разместили магнитометр малой мощности, измерявший изменения магнитного поля Земли прямо под траекторией полного затмения. Вместе с семью другими подобными аппаратами BAS, уже установленными в Антарктиде, они образуют сеть датчиков для мониторинга космической погоды. А для того, чтобы сделать фотографии, полярники встали в 4 часа утра.
В момент полной фазы затмения корона Солнца вспыхнула вокруг полностью закрытого Луной диска. А следующее полное солнечное затмение произойдет в апреле 2024, но увидят его лишь жители США и Канады.