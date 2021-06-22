Солнечную систему посетила малая планета из облака Оорта

Окраины нашей Солнечной системы кишат загадочными объектами — и теперь один из них направляется прямо к нам. Астрономы обнаружили малую планету, которая вот-вот приблизится к Солнцу, находясь на своей 600 000-летней орбите. Сам термин «малая планета» означает небесное тело, движущееся по орбите вокруг Солнца и не классифицированное ни как планета, ни как комета: это могут быть карликовые планеты, астероиды, троянские спутники, кентавры и различные транснептуновые объекты.
Объект получил обозначение 2014 UN271, и он только недавно был идентифицирован в данных Обзора тёмной энергии, полученных в период с 2014 по 2018 год. По оценкам астрономов, его ширина составляет от 100 до 370 км. Это небесное тело может оказаться самым крупным объектом из облака Оорта среди когда-либо обнаруженных.
Ученые выяснили, что 2014 UN271 имеет чрезвычайно высокий эксцентриситет орбиты. Малая планета делает полный оборот вокруг Солнца за 612 190 лет, путешествуя между внутренней Солнечной системой и облаком Оорта — гипотетической сферической областью нашей системы, которая является источником долгопериодических комет.
В настоящее время UN271 2014 находится примерно в 22 астрономических единицах (а.е.) от Солнца — то есть ближе к нашему светилу, чем Нептун, и это не предел. За последние семь лет малая планета преодолела 7 а. е., а в 2031 году она будет находиться на минимальном расстоянии от Солнца в пределах 10,9 а. е., почти достигнув орбиты Сатурна.
Астрономы ожидают, что в этот момент UN271 проявит свойства, характерные для кометы, поскольку начнется активное испарение ледяного материала на поверхности малой планеты.
Эксперты не ожидают, что объект будет виден невооруженным взглядом. По различным расчетам, он достигнет яркости Плутона, а вероятнее всего, — его спутника Харона. Тем не менее для астрономов это беспрецедентная возможность так близко познакомиться с объектом из облака Оорта.