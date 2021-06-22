Солнечную систему посетила малая планета из облака Оорта

Окраины нашей Солнечной системы кишат загадочными объектами — и теперь один из них направляется прямо к нам. Астрономы обнаружили малую планету, которая вот-вот приблизится к Солнцу, находясь на своей 600 000-летней орбите. Сам термин «малая планета» означает небесное тело, движущееся по орбите вокруг Солнца и не классифицированное ни как планета, ни как комета: это могут быть карликовые планеты, астероиды, троянские спутники, кентавры и различные транснептуновые объекты.

Объект получил обозначение 2014 UN271, и он только недавно был идентифицирован в данных Обзора тёмной энергии, полученных в период с 2014 по 2018 год. По оценкам астрономов, его ширина составляет от 100 до 370 км. Это небесное тело может оказаться самым крупным объектом из облака Оорта среди когда-либо обнаруженных.

Ученые выяснили, что 2014 UN271 имеет чрезвычайно высокий эксцентриситет орбиты. Малая планета делает полный оборот вокруг Солнца за 612 190 лет, путешествуя между внутренней Солнечной системой и облаком Оорта — гипотетической сферической областью нашей системы, которая является источником долгопериодических комет.