Солнечный зонд «Паркер» показал двойной хвост кометы NEOWISE: фото

Еще одно изображение было обработано для увеличения контрастности и уменьшения избыточной яркости от рассеянного солнечного света. На снимке раскрывается больше деталей в хвостах кометы.

Более широкий нижний хвост состоит из частиц пыли и тянется вдоль орбиты кометы, более узкий и голубоватый хвост состоит из ионов, образующихся из атомов и молекул газов в коме под действием ультрафиолетового излучения Солнца.

Снимки Parker Solar Probe, видимо, показывают разрыв в ионном хвосте. Это может означать, что комета NEOWISE имеет два ионных хвоста в дополнение к своему пылевому хвосту, хотя ученым потребуется больше данных и анализа, чтобы подтвердить эту возможность.

Комета C/2020 F3 была впервые обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE (The Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), который и дал ей второе название.

Комету можно наблюдать в Северном полушарии от экватора до 60-й параллели северной широты. В России это вся территория южнее Санкт-Петербурга. Наилучшие условия ее видимости сложатся около 20 июля, когда NEOWISE войдет в созвездие Большой Медведицы при блеске +3 звездной величины.

На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. Оно составит 0,692 астрономической единицы, или 103,52 млн километров.

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