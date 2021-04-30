Солнечный зонд «Паркер» развил скорость 147 км в секунду. Это рекорд

Запущенный в 2018 году с целью изучения Солнца в непосредственной близости, солнечный зонд NASA Parker Solar Probe продолжает приближаться к своей цели, устанавливая один рекорд за другим.
Космическое агентство сообщило, что зонд достиг скорости в 532 000 км/ч, или 147 км/сек во время своего восьмого витка вокруг Солнца.
В Книге рекордов Гиннесса пока отмечено достижение «Паркера» от 27 сентября 2020 года, когда зонд ускорился до 466 592 км/ч, но уже 17 января 2021 года «Паркер» двигался со скоростью 466 600 км/ч. Новый рекорд стал возможен благодаря второму гравитационному маневру вокруг Венеры, которое позволило зонду дополнительно сузить свою орбиту вокруг Солнца.
В течение следующих шести лет «Паркер» совершит еще несколько маневров вокруг Венеры и еще несколько раз побьет нынешний рекорд скорости.
В настоящее время зонд переживает свое восьмое сближение с Солнцем. Сотрудники миссии сообщают, что все его приборы работают в штатном режиме. Сбор научных данных продолжится до 4 мая.
«Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза. Аппарат будет измерять характеристики солнечной атмосферы и солнечного ветра, исследовать электромагнитные поля вблизи звезды и выполнять другие задачи.