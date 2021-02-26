Солнечный зонд Parker сделал снимок Венеры, заглянув сквозь ее атмосферу

Хотя в центре внимания аппарата Parker Solar Probe находится Солнце, Венера играет важнейшую роль в миссии: космический корабль в общей сложности проведет семь гравитационных маневров вокруг планеты в ходе своей семилетней миссии, чтобы ближе подойти к нашей звезде.
Во время третьего гравитационного маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор корабля (WISPR) сделал удивительный снимок ночной стороны Венеры с расстояния 12 380 километров.
WISPR предназначен для получения изображений солнечной короны и внутренней гелиосферы в видимом свете, а также изображений солнечного ветра и его структур по мере их приближения и пролета мимо космического корабля.
Ученые все еще обсуждают точное происхождение полос, зафиксированных на изображении. Согласно предварительной версии, они вызваны комбинацией заряженных частиц, называемых космическими лучами, солнечного света, отраженного частицами космической пыли, и частиц материала, выброшенных из структур космического корабля после столкновения с этими пылинками.
Заметная темная деталь в центре изображения — это Земля Афродиты, самая большая из трех обширных возвышенностей Венеры. Этот регион кажется темным из-за более низкой температуры, примерно на 30 градусов Цельсия ниже, чем в окружающей среде.
Этот аспект изображения застал сотрудников миссии врасплох, говорит Ангелос Вурлидас, научный сотрудник проекта WISPR из APL.
По словам Брайана Вуда, еще одного сотрудника миссии, WISPR эффективно зафиксировал тепловое излучение поверхности Венеры. Вуд отмечает, что это очень похоже на изображения, полученные космическим кораблем «Акацуки» в ближнем инфракрасном диапазоне.
Это удивительное наблюдение отправило команду WISPR обратно в лабораторию, чтобы измерить чувствительность прибора к инфракрасному свету. Если WISPR действительно может улавливать световые волны в ближнем инфракрасном диапазоне, эта непредвиденная способность предоставит новые возможности для изучения пыли вокруг Солнца и во внутренней части Солнечной системы.
Если же он не может улавливать дополнительные инфракрасные длины волн, то это изображение могло показать ранее неизвестное «окно» в атмосфере Венеры.
Для более глубокого понимания изображений июля 2020 года команда WISPR запланировала серию аналогичных наблюдений ночной стороны Венеры во время последнего пролета Венеры солнечным зондом Parker 20 февраля 2021 года. Ученые миссии рассчитывают получить и обработать эти данные для анализа к концу апреля.