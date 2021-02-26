Солнечный зонд Parker сделал снимок Венеры, заглянув сквозь ее атмосферу

Хотя в центре внимания аппарата Parker Solar Probe находится Солнце, Венера играет важнейшую роль в миссии: космический корабль в общей сложности проведет семь гравитационных маневров вокруг планеты в ходе своей семилетней миссии, чтобы ближе подойти к нашей звезде.

Во время третьего гравитационного маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор корабля (WISPR) сделал удивительный снимок ночной стороны Венеры с расстояния 12 380 километров.

WISPR предназначен для получения изображений солнечной короны и внутренней гелиосферы в видимом свете, а также изображений солнечного ветра и его структур по мере их приближения и пролета мимо космического корабля.