Солнечный зонд «Паркер» снова побил рекорды скорости и расстояния до солнца

Команда миссии рассчитывает, что рекорды скорости продолжат обновляться. В 2023 и 2024 годах зонд совершит два облета Венеры. Два этих гравитационных маневра позволят аппарату развить скорость около 192 километров в секунду и приблизиться к Солнцу на расстояние 6,2 миллиона километров.

«Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза.

Аппарат измеряет характеристики солнечной атмосферы и солнечного ветра, исследует электромагнитные поля вблизи звезды и выполняет другие задачи.

Посмотрите на комету NEOWISE, которую успел запечатлеть солнечный зонд «Паркер» во время своего путешествия.