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Космос

Солнечный зонд «Паркер» снова побил рекорды скорости и расстояния до солнца

National Geographic Россия
26 ноября 2021
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Зонд «Паркер» в представлении художника
Фото: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Теперь он летит со скоростью 163 километра в секунду.

Зонд Parker Solar Probe побил собственный рекорд скорости и расстояния, приближаясь к Солнцу. 21 ноября, во время своего десятого близкого солнечного пролета, он развил скорость 163 километра в секунду, или 586 тысяч километров в час. Ни один созданный человечеством аппарат не достиг таких показателей. Кроме того, зонд приблизился на рекордно близкое расстояние к Солнцу – 8,5 миллиона километров. Ни один аппарат не подходил так близко к нашему светилу. 

Подлетая на такое расстояние к солнцу, «Паркер» подвергается воздействию экстремальных температур, к которым инженеры подготовились с помощью уникального теплозащитного экрана, включающего отражающую краску, сердцевину из углеродной пены и панели из углеродного композита. 

Parker Solar Probe
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Команда миссии рассчитывает, что рекорды скорости продолжат обновляться. В 2023 и 2024 годах зонд совершит два облета Венеры. Два этих гравитационных маневра позволят аппарату развить скорость около 192 километров в секунду и приблизиться к Солнцу на расстояние 6,2 миллиона километров.

«Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза.

Аппарат измеряет характеристики солнечной атмосферы и солнечного ветра, исследует электромагнитные поля вблизи звезды и выполняет другие задачи.

Посмотрите на комету NEOWISE, которую успел запечатлеть солнечный зонд «Паркер» во время своего путешествия.

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