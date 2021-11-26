Солнечный зонд «Паркер» снова побил рекорды скорости и расстояния до солнца
Зонд Parker Solar Probe побил собственный рекорд скорости и расстояния, приближаясь к Солнцу. 21 ноября, во время своего десятого близкого солнечного пролета, он развил скорость 163 километра в секунду, или 586 тысяч километров в час. Ни один созданный человечеством аппарат не достиг таких показателей. Кроме того, зонд приблизился на рекордно близкое расстояние к Солнцу – 8,5 миллиона километров. Ни один аппарат не подходил так близко к нашему светилу.
Подлетая на такое расстояние к солнцу, «Паркер» подвергается воздействию экстремальных температур, к которым инженеры подготовились с помощью уникального теплозащитного экрана, включающего отражающую краску, сердцевину из углеродной пены и панели из углеродного композита.
Команда миссии рассчитывает, что рекорды скорости продолжат обновляться. В 2023 и 2024 годах зонд совершит два облета Венеры. Два этих гравитационных маневра позволят аппарату развить скорость около 192 километров в секунду и приблизиться к Солнцу на расстояние 6,2 миллиона километров.
«Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза.
Аппарат измеряет характеристики солнечной атмосферы и солнечного ветра, исследует электромагнитные поля вблизи звезды и выполняет другие задачи.
Посмотрите на комету NEOWISE, которую успел запечатлеть солнечный зонд «Паркер» во время своего путешествия.