Советский спутник связи сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Советский спутник связи «Молния 2-17» сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном 6 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник «Молния 2-17» был запущен с космодрома Плесецк 11 февраля 1977 года. Он относится к спутникам связи двойного назначения второго поколения.

Всего было запущено 19 спутников этой серии. Два из них не вышли на рабочую орбиту, еще четыре преждевременно вышли из строя. Спутники являлись частью Единой системы спутниковой связи и обеспечивали ретрансляцию программ Центрального телевидения. Подобные спутники запускались с 1971 по 1977 годы. На смену им пришли аппараты нового поколения «Молния 3». По состоянию на конец 2019 года на орбите оставались четыре космических аппарата «Молния 2».

Самым старым искусственным спутником Земли, остающимся на ее орбите, считается аппарат «Авангард-1», запущенный США 17 марта 1958 года. Большинство подобных аппаратов потеряло свое прямое функциональное значение и используется учеными для изучения влияния атмосферы Земли на спутники и их орбиты.