«Союз» установил рекорд скорости полета к МКС

Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-17» с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней чуть более чем за три часа.

«Союз МС-17» причалил к модулю «Рассвет» в 11:49 по московскому времени, стартовав в 8:45 с космодрома Байконур. Время его полета к МКС составило 3 часа и 4 минуты, что является рекордом скорости полета к станции. Это первый случай применения двухвитковой схемы полета для пилотируемых кораблей. Ранее самым быстрым путем, по которому корабли прибывали к МКС, был четырехвитковый: четыре оборота вокруг Земли и порядка шести часов полета.

Для реализации двухвитковой схемы полета необходимо выполнение ряда жестких условий. Главное из них — обеспечение компланарного выведения, когда плоскость орбиты МКС совпадает с плоскостью выведения корабля.