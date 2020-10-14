«Союз» установил рекорд скорости полета к МКС

Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-17» с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней чуть более чем за три часа.
«Союз МС-17» причалил к модулю «Рассвет» в 11:49 по московскому времени, стартовав в 8:45 с космодрома Байконур. Время его полета к МКС составило 3 часа и 4 минуты, что является рекордом скорости полета к станции. Это первый случай применения двухвитковой схемы полета для пилотируемых кораблей. Ранее самым быстрым путем, по которому корабли прибывали к МКС, был четырехвитковый: четыре оборота вокруг Земли и порядка шести часов полета.
Для реализации двухвитковой схемы полета необходимо выполнение ряда жестких условий. Главное из них — обеспечение компланарного выведения, когда плоскость орбиты МКС совпадает с плоскостью выведения корабля.
Есть касание!— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020
Пилотируемый корабль #СоюзМС17 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, впервые в мире совершив всего 2 витка вокруг Земли!
Добро пожаловать на МКС, @KudSverchkov, Сергей и Кейт! pic.twitter.com/VomxvF3WDl
Предыдущий рекорд скорости принадлежит грузовому кораблю «Прогресс МС-15», который достиг станции по той же двухвитковой схеме полета за 3 часа 18 минут.
На борту корабля находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На борту МКС их встретят российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые вернутся на Землю 22 октября.
Новый экипаж МКС будет находиться на орбите 177 суток. За время экспедиции российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Первый будет связан с обслуживанием систем и подготовкой нового шлюзового отсека, второй — с приемом нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который отправят к МКС весной.
Переход к новой двухвитковой схеме полета стал возможен с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-2.1а», позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические корабли на заданную орбиту с самой высокой точностью.
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