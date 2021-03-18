Создан самый подробный атлас Марса

Основная часть атласа состоит из серии двойных разворотов, показывающих каждый из 30 картографических четырехугольников, на которые Геологическая служба США разделила поверхность Марса.
Формы рельефа, созданные лавой, ветром, водой и льдом, показаны отдельно на базовой топографической карте, выделяя такие особенности, как поля дюн, горные вершины, вулканические кальдеры, пещеры, древние высохшие озера и дельты, а также линии разломов.
Впервые в опубликованный атлас Марса включены климатические карты, на которых показаны 13 климатических зон с границами, определенными путем объединения данных о сезонных температурах планеты.
Серия климатических диаграмм показывает изменение температуры в течение марсианского года для каждой зоны. Кроме того, карта погоды показывает температуру на уровне поверхности в западном полушарии Марса во время двух солнцестояний.
Атлас включает карту альбедо, полученную на основе данных с орбитальных аппаратов Mars Express ЕКА и NASA Mars Global Surveyor. Она показывает количество света, отраженного от поверхности облачные области и площадь, покрытую сезонными шапками замороженного углекислого газа и водяного льда на марсианских полюсах.
Атлас также включает одностраничный календарь для Марса, охватывающий период с февраля 2021 года по декабрь 2022 года, в котором объясняются основные этапы сезонных изменений на Марсе.
«Мы верим, что географические многослойные карты — это будущее планетарной картографии», — заключает Хартигаи.
Новый атлас Марса будет представлен на этой неделе на 52-й конференции по изучению Луны и планет.