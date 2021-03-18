Создан самый подробный атлас Марса

Атлас включает карту альбедо, полученную на основе данных с орбитальных аппаратов Mars Express ЕКА и NASA Mars Global Surveyor. Она показывает количество света, отраженного от поверхности облачные области и площадь, покрытую сезонными шапками замороженного углекислого газа и водяного льда на марсианских полюсах.

Атлас также включает одностраничный календарь для Марса, охватывающий период с февраля 2021 года по декабрь 2022 года, в котором объясняются основные этапы сезонных изменений на Марсе.

«Мы верим, что географические многослойные карты — это будущее планетарной картографии», — заключает Хартигаи.

Новый атлас Марса будет представлен на этой неделе на 52-й конференции по изучению Луны и планет.