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Космос

Создан самый подробный атлас Марса

National Geographic Россия
18 марта 2021
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Он включает в себя не только географические карты, но и массу других научных данных о Красной планете.

Основная часть атласа состоит из серии двойных разворотов, показывающих каждый из 30 картографических четырехугольников, на которые Геологическая служба США разделила поверхность Марса.

Формы рельефа, созданные лавой, ветром, водой и льдом, показаны отдельно на базовой топографической карте, выделяя такие особенности, как поля дюн, горные вершины, вулканические кальдеры, пещеры, древние высохшие озера и дельты, а также линии разломов.

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Henrik Hargitai Выдержка из атласа с картой Фарсиды, марсианского региона, который представляет собой огромное вулканическое нагорье к западу от долин Маринера в районе экватора

Впервые в опубликованный атлас Марса включены климатические карты, на которых показаны 13 климатических зон с границами, определенными путем объединения данных о сезонных температурах планеты.

Серия климатических диаграмм показывает изменение температуры в течение марсианского года для каждой зоны. Кроме того, карта погоды показывает температуру на уровне поверхности в западном полушарии Марса во время двух солнцестояний.

«Тематические карты, раскрывающие закономерности в физической географии, десятилетиями использовались в земных атласах, но это первый раз, когда они доступны в атласе Марса», — Хенрик Харгитаи, исследователь из Департамента СМИ и коммуникаций Университета Этвеша Лоранда.
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Атлас включает карту альбедо, полученную на основе данных с орбитальных аппаратов Mars Express ЕКА и NASA Mars Global Surveyor. Она показывает количество света, отраженного от поверхности облачные области и площадь, покрытую сезонными шапками замороженного углекислого газа и водяного льда на марсианских полюсах.

Атлас также включает одностраничный календарь для Марса, охватывающий период с февраля 2021 года по декабрь 2022 года, в котором объясняются основные этапы сезонных изменений на Марсе.

«Мы верим, что географические многослойные карты — это будущее планетарной картографии», — заключает Хартигаи. 

Новый атлас Марса будет представлен на этой неделе на 52-й конференции по изучению Луны и планет.

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