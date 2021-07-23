Создана первая подробная карта внутреннего строения Марса

До относительно недавнего времени Марс не считался особенно геологически активным. В отличие от Земли на этой планете нет тектонических плит, но существует один дискретный слой коры. Хотя были обнаружены древние вулканические регионы, новой вулканической активности на планете не наблюдалось.

Также у Марса нет глобального магнитного поля, которое на Земле создается динамо-машиной — внутренней вращающейся, конвектирующей и электропроводящей жидкостью (ядром), которая преобразует кинетическую энергию в магнитную энергию, раскручивая магнитное поле в космос.

Однако недавние наблюдения показали, что красная планета не так спокойна, как мы думали. В апреле 2019 года Mars InSight обнаружил свои первые марсотрясения, подтвердив теорию, что на Красной планете все же существует геологическая активность. Из 733 зафиксированных марсотрясений 35 были достаточно сильными для сейсмического картирования.