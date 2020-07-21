Создана самая подробная 3D-карта Вселенной: видео

Астрофизики представили самую большую в мире трехмерную карту Вселенной, которая стала результатом анализа более 4 миллионов галактик и сверхъярких, выделяющих огромное количество энергии квазаров.

Усилия сотен ученых из примерно 30 учреждений по всему миру дали «полную историю расширения Вселенной», объяснил Уилл Персиваль из Университета Ватерлоо в Онтарио, Канада.

В результате проекта, начатого более двух десятилетий назад, исследователи сделали «самые точные измерения в истории расширения в самом широком диапазоне космического времени», говорится в заявлении авторов работы.

Карта основана на последних наблюдениях Слоановского цифрового небесного обзора (Sloan Digital Sky Survey, SDSS) — проекта широкомасштабного исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещения звезд и галактик при помощи 2,5-метрового широкоугольного телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико.

Ранняя Вселенная после Большого взрыва относительно хорошо известна благодаря обширным теоретическим моделям и наблюдению космического микроволнового фона — электромагнитного излучения зарождающегося космоса. Исследования галактик и измерения расстояний также способствовали лучшему пониманию расширения Вселенной за миллиарды лет.

В своей работе ученые стремились восполнить пробелы в истории Вселенной. Об этом заявил Кайл Доусон из Университета Юты, представивший 3D-карту.