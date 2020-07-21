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Космос

Создана самая подробная 3D-карта Вселенной: видео

National Geographic Россия
21 июля 2020
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Фото: SDSS Collaboration
На ее создание потребовалось более 20 лет.

Астрофизики представили самую большую в мире трехмерную карту Вселенной, которая стала результатом анализа более 4 миллионов галактик и сверхъярких, выделяющих огромное количество энергии квазаров.

Усилия сотен ученых из примерно 30 учреждений по всему миру дали «полную историю расширения Вселенной», объяснил Уилл Персиваль из Университета Ватерлоо в Онтарио, Канада.

В результате проекта, начатого более двух десятилетий назад, исследователи сделали «самые точные измерения в истории расширения в самом широком диапазоне космического времени», говорится в заявлении авторов работы.

Карта основана на последних наблюдениях Слоановского цифрового небесного обзора (Sloan Digital Sky Survey, SDSS) — проекта широкомасштабного исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещения звезд и галактик при помощи 2,5-метрового широкоугольного телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико.

Ранняя Вселенная после Большого взрыва относительно хорошо известна благодаря обширным теоретическим моделям и наблюдению космического микроволнового фона — электромагнитного излучения зарождающегося космоса. Исследования галактик и измерения расстояний также способствовали лучшему пониманию расширения Вселенной за миллиарды лет.

В своей работе ученые стремились восполнить пробелы в истории Вселенной. Об этом заявил Кайл Доусон из Университета Юты, представивший 3D-карту. 

На карте показаны нити материи и пустоты, которые более точно определяют структуру Вселенной, когда ей было 380 тысяч лет. Астрофизики с высокой степенью точности выяснили несколько ключевых космологических параметров, в том числе плотность гипотетической темной материи и энергии.

На части карты, которая относится к истории Вселенной более шести миллиардов лет назад, были отмечены старейшие и самые красные галактики, а при изучении более отдаленного периода ученые сконцентрировались на самых молодых, голубых галактиках.

Карта показывает, что расширение Вселенной в какой-то момент начало ускоряться и продолжает это делать до сих пор. Исследователи говорят, что это происходит из-за присутствия темной энергии, невидимого элемента, который вписывается в общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, но происхождение которого еще не понято.

Сравнение наблюдений представленной работы с предыдущими исследованиями выявили расхождения в оценках скорости расширения. В настоящее время принятая скорость, называемая «постоянной Хаббла», на 10 процентов медленнее, чем значение, рассчитанное по расстояниям между ближайшими к нам галактиками, отмечают ученые. 

Посмотрите на карту древних морей Марса. 

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