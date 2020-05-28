SpaceX отложила запуск космического корабля на МКС до субботы

27 мая в 23:33 компания SpaceX Илона Маска должна была запустить с космодрома «Канаверал» во Флориде ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, чтобы доставить двух астронавтов на Международную космическую станцию.

Астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен погрузились в капсулу космического корабля, а в ступени ракеты началась закачка топлива, однако обратный отсчет был остановлен менее чем за 17 минут до начала запуска.

В NASA заранее предупреждали, что запуск могут отложить из-за плохой погоды. В день старта сохранялась 50%-я вероятность переноса миссии. Старту помешали низкие грозовые облака и сильное электрическое поле, которое могло привести к образованию молний.

Метеоролог, комментировавший запуск в онлайн-трансляции, которую вело NASA, отметил, что метеоусловия могли измениться, а старт — состояться, если бы в запасе оставалось еще 10 минут. Однако окно запуска длится всего около секунды из-за быстро меняющегося положения МКС, поэтому перенести старт на небольшой промежуток времени было невозможно.