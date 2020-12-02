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Космос

SpaceX планирует отправить человека на Марс в ближайшие шесть лет

National Geographic Россия
02 декабря 2020
Илон Маск
Фото: Wikimedia Commons
Эту идею озвучил основатель и генеральный директор компании Илон Маск.

1 декабря Маск получил премию немецкого медиа-гиганта Axel Springer. Эта премия пятый год отмечает выдающихся личностей, которые «необычайно инновационны, создают и изменяют рынки, формируют культуру и берут на себя социальную ответственность». Ранее ее получали основатель Facebook Марк Цукерберг, британский физик Тим Бернерс-Ли, заложивший основы интернета, создатель Amazon Джефф Безос и экономист из США Шошанна Зубофф.

Маск лично принял участие в церемонии награждения в Берлине и дал обширное интервью, в рамках которого ответил на вопрос, когда нога человека ступит на поверхность Марса. 

По словам Маска, люди высадятся на Марсе примерно через шесть лет, и он «довольно уверен» в таком прогнозе. Он объяснил, что Земля и Марс синхронизируются по своим относительным орбитам вокруг Солнца примерно каждые 26 месяцев. SpaceX планирует осуществить запуск и посадку на Марс беспилотного корабля через два года. Он добавил, что, если повезет, первая высадка человека может произойти во время следующей синхронизации Марс-Земля, через четыре года вместо шести.

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Маск не исключил, что через 2-3 года сам совершит космическое путешествие, однако заметил, что его главная цель — обеспечить наличие технологии, которая позволит «большому количеству людей отправиться на Марс», а также создать базу на Луне. Он также подтвердил свое стремление в конечном итоге быть похороненным на Марсе.

В сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Тестовый запуск корабля Starship SN8 на высоту 15 километров может произойти в конце этой недели, однако, компании еще предстоит провести основные испытания статического двигателя своего прототипа перед фактическим полетом.

Сколько у Марса естественных спутников?

Один

А вот и нет!
У Марса два спутника: Фобос и Дэймос (Страх и Ужас).

Два

В точку!
Все верно, это Фобос и Дэймос (Страх и Ужас).

Три

Ага, мы вас поймали!
У Марса два спутника: Фобос и Дэймос (Страх и Ужас).

У Марса вообще нет естественных спутников

Конечно же, есть
У Марса два спутника: Фобос и Дэймос (Страх и Ужас).
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