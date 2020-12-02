SpaceX планирует отправить человека на Марс в ближайшие шесть лет

1 декабря Маск получил премию немецкого медиа-гиганта Axel Springer. Эта премия пятый год отмечает выдающихся личностей, которые «необычайно инновационны, создают и изменяют рынки, формируют культуру и берут на себя социальную ответственность». Ранее ее получали основатель Facebook Марк Цукерберг, британский физик Тим Бернерс-Ли, заложивший основы интернета, создатель Amazon Джефф Безос и экономист из США Шошанна Зубофф.

Маск лично принял участие в церемонии награждения в Берлине и дал обширное интервью, в рамках которого ответил на вопрос, когда нога человека ступит на поверхность Марса.

По словам Маска, люди высадятся на Марсе примерно через шесть лет, и он «довольно уверен» в таком прогнозе. Он объяснил, что Земля и Марс синхронизируются по своим относительным орбитам вокруг Солнца примерно каждые 26 месяцев. SpaceX планирует осуществить запуск и посадку на Марс беспилотного корабля через два года. Он добавил, что, если повезет, первая высадка человека может произойти во время следующей синхронизации Марс-Земля, через четыре года вместо шести.